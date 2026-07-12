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صحة

هل المايونيز ضار بالصحة؟

Lebanon 24
12-07-2026 | 09:49
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هل المايونيز ضار بالصحة؟
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قالت صوفي ميدلين، أخصائية التغذية الاستشارية في "سيتي دايتيشنز"، إن المايونيز غالبا ما يُساء فهمه، موضحة أنه ليس غذاء ضارا بطبيعته، وأن استخدام كمية صغيرة منه يمكن أن ينسجم مع نظام غذائي صحي.
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وأشارت إلى أن إضافة ملعقة كبيرة من المايونيز إلى شطيرة أو سلطة قد تساعد بعض الأشخاص على تناول وجبات أكثر توازنا، خصوصا إذا كانت الوجبة تحتوي على مكونات مفيدة مثل الخضراوات أو مصادر البروتين.
 
وتحتوي ملعقة كبيرة من المايونيز العادي، أي نحو 15 غراما، على حوالي 100 سعرة حرارية و10 غرامات من الدهون، وهي نسبة أعلى مقارنة ببعض التوابل الأخرى مثل الخردل، لكن ارتفاع السعرات الحرارية لا يعني بالضرورة أن المايونيز يجب أن يُمنع تماما من النظام الغذائي.

وأوضحت ميدلين أن بعض الصلصات مثل الخردل وصلصات الزبادي والحمص قد تكون خيارات أقل في السعرات الحرارية، إلا أن المايونيز قد يكون أفضل من بعض البدائل الغنية بالدهون المشبعة، مثل الزبدة أو بعض الصلصات الكريمية.

وتكمن إحدى فوائده الغذائية في نوع الدهون التي يحتوي عليها، إذ يعتمد غالبا على الزيوت النباتية الغنية بالدهون غير المشبعة، وهي دهون ترتبط بفوائد أفضل لصحة القلب مقارنة بالدهون المشبعة. كما تساعد الدهون الموجودة في المايونيز الجسم على امتصاص بعض الفيتامينات التي تذوب في الدهون، مثل فيتامينات A وD وE وK، الموجودة طبيعيا في الخضراوات. (روسيا اليوم) 
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