إليكم الفوائد الصحية للشوكولا الداكنة

أفاد علماء جامعة بيرم التقنية، أن الشوكولا الداكنة الغنية بالكاكاو تدعم صحة القلب والأوعية الدموية وتعزز عمليات الأيض، وتسهم في تحسين الوظائف الإدراكية.

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ووفقا للبروفيسورة لاريسا فولكوفا، تعود هذه الفوائد الصحية بالدرجة الأولى إلى مركبات الفلافانولات والبوليفينولات والثيوبرومين، التي تبلغ أعلى تركيزاتها في الشوكولا الداكنة التي تحتوي على نسبة كاكاو لا تقل عن 70-75%.وأوضحت أن المركبات النشطة في الكاكاو تحفز الجسم على إنتاج أكسيد النيتريك، الذي يساعد على استرخاء الشرايين وتوسعها، ما يحسن تدفق ، ويدعم الدموية الدقيقة، ويحد من تأثير الجذور الحرة في الخلايا. كما تسهم هذه المركبات في الحفاظ على مرونة الأوعية الدموية لفترة أطول. ووفقا للباحثين، تقلل أصباغ النباتات الموجودة في الشوكولاتة من الإجهاد التأكسدي والعمليات الالتهابية المرتبطة بتلف جدران الأوعية الدموية.وأضافت أن الشوكولا الداكنة قد تكون مفيدة أيضا للجهاز العصبي، إذ إن مكوناتها تدعم تغذية الدماغ وتعزز التواصل بين الخلايا العصبية. كما يساعد كل من المغنيسيوم والتريبتوفان على تخفيف القلق، وتحسين جودة النوم، واستقرار المزاج. كذلك تؤثر مركبات البوليفينول الموجودة في الكاكاو في البكتيريا المعوية وعمليات الأيض، وقد يسهم تناول الشوكولا الداكنة باعتدال في زيادة حساسية الخلايا للأنسولين وتقليل خطر الإصابة باضطرابات التمثيل الغذائي.من جانبه، أشار الدكتور فاليري ليتفينوف، كبير الباحثين في قسم الكيمياء والتكنولوجيا الحيوية ، إلى أن المواد الفعالة في الشوكولا تحسن وصول الأكسجين والمغذيات إلى الخلايا العصبية، ما يساعد على الحفاظ على الذاكرة والانتباه وسرعة الاستجابة.وأكد العلماء أن الشوكولا الداكنة ليست دواء ولا تغني عن اتباع نمط حياة صحي. وأشاروا إلى أن الكمية اليومية المثلى تتراوح بين 20 و30 غراما من الشوكولا الداكنة التي تحتوي على نسبة كاكاو لا تقل عن 75%، مع مراعاة الحالة الصحية لكل شخص وأي موانع استخدام فردية. (روسيا اليوم)