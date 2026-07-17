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صحة

وضع ساق فوق الأخرى لساعات... هل يهدد صحتك فعلاً؟

Lebanon 24
17-07-2026 | 06:19
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وضع ساق فوق الأخرى لساعات... هل يهدد صحتك فعلاً؟
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يفضل كثيرون الجلوس لساعات طويلة بوضعية وضع ساق فوق الأخرى، سواء أثناء العمل أو الاسترخاء، وسط اعتقاد شائع بأنها قد تسبب مشكلات صحية خطيرة.

لكن اختصاصيين يؤكدون أن تأثير هذه العادة يعتمد على مدة الجلوس وطريقة الحركة خلال اليوم.

وبحسب تقرير نشره موقع "هافينغتون بوست"، أوضح اختصاصي العلاج الطبيعي سامي سبار أن تشابك الساقين لفترات قصيرة لا يشكل خطراً على معظم الأشخاص الأصحاء، إلا أن البقاء في الوضعية نفسها طويلاً قد يزيد الضغط على الوركين وأسفل الظهر، ويسبب أحياناً تنميلاً أو انزعاجاً مؤقتاً بسبب الضغط على الأعصاب أو ضعف تدفق الدم.
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بدورها، أشارت اختصاصية العلاج الطبيعي كريستين موريسون إلى أن المشكلة ليست في تشابك الساقين بحد ذاته، بل في الثبات على أي وضعية لفترات طويلة، لافتةً إلى أهمية تغيير الجلسة والحركة المنتظمة للحفاظ على صحة العضلات والمفاصل والدورة الدموية.


كما نفى الخبراء وجود أدلة قوية تربط بين وضع ساق فوق الأخرى والإصابة بالدوالي، موضحين أن ظهورها يرتبط غالباً بعوامل مثل الوراثة، التقدم في العمر، الحمل، والوقوف أو الجلوس لفترات طويلة.


وينصح الاختصاصيون بالوقوف والتحرك كل 30 إلى 60 دقيقة، وتغيير وضعية الجلوس باستمرار، خصوصاً لمن يعملون لساعات أمام الحاسوب، إذ تبقى الحركة المنتظمة العامل الأهم للحفاظ على صحة الجسم.
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