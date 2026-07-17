كبت المشاعر.. كيف يؤثر إخفاء الأحاسيس على صحتك النفسية والجسدية؟

لطالما أثارت العلاقة بين الصحة النفسية والجسدية اهتمام العلماء، إذ أظهرت دراسات حديثة وجود ارتباط بين كبت المشاعر وبعض المشكلات الصحية، نتيجة تأثير الحالة العاطفية في أجهزة الجسم، ومنها الجهاز العصبي والغدد الصماء والمناعي.

ويُعرَّف كبت المشاعر بأنه محاولة إبعاد الأحاسيس والأفكار المزعجة بدلًا من مواجهتها ومعالجتها. وقد يلجأ البعض إلى ذلك لتجنب الانفعالات القوية أو بسبب ضغوط اجتماعية تدفعهم إلى إخفاء مشاعر مثل الحزن والغضب والخوف.

ورغم أن التحكم بالمشاعر قد يكون مفيدًا في بعض المواقف، فإن اعتماده بشكل دائم قد يعيق فهم الإنسان لمشاعره والتعبير عنها بطريقة صحية.

ويؤكد خبراء أن المشاعر لا تختفي عند كبتها، بل قد تستمر في التأثير على الجسم، إذ يرتبط قمعها بزيادة القلق والاكتئاب واضطرابات النوم، إضافة إلى سلوكيات ضارة كالإفراط في تناول الطعام أو اللجوء إلى مواد مسببة للإدمان.

كما تشير أبحاث إلى أن كبت المشاعر السلبية لفترات طويلة قد يؤثر في استجابة الجسم للتوتر، ويرفع نشاط الجهاز العصبي المرتبط بالضغط النفسي، ما قد ينعكس على صحة القلب والأوعية الدموية.

ويشدد المختصون على أن الحل لا يكمن في المشاعر بطريقة اندفاعية، بل في فهمها وتنظيمها والتعامل معها بمرونة. ويساعد الحديث مع أشخاص موثوقين أو مختصين، إلى جانب معالجة التجارب المؤلمة والضغوط المتراكمة، في تعزيز الصحة النفسية والقدرة على مواجهة تحديات الحياة.