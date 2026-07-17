تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

كبت المشاعر.. كيف يؤثر إخفاء الأحاسيس على صحتك النفسية والجسدية؟

Lebanon 24
17-07-2026 | 08:35
A-
A+
كبت المشاعر.. كيف يؤثر إخفاء الأحاسيس على صحتك النفسية والجسدية؟
كبت المشاعر.. كيف يؤثر إخفاء الأحاسيس على صحتك النفسية والجسدية؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

لطالما أثارت العلاقة بين الصحة النفسية والجسدية اهتمام العلماء، إذ أظهرت دراسات حديثة وجود ارتباط بين كبت المشاعر وبعض المشكلات الصحية، نتيجة تأثير الحالة العاطفية في أجهزة الجسم، ومنها الجهاز العصبي والغدد الصماء والمناعي.

ويُعرَّف كبت المشاعر بأنه محاولة إبعاد الأحاسيس والأفكار المزعجة بدلًا من مواجهتها ومعالجتها. وقد يلجأ البعض إلى ذلك لتجنب الانفعالات القوية أو بسبب ضغوط اجتماعية تدفعهم إلى إخفاء مشاعر مثل الحزن والغضب والخوف.

ورغم أن التحكم بالمشاعر قد يكون مفيدًا في بعض المواقف، فإن اعتماده بشكل دائم قد يعيق فهم الإنسان لمشاعره والتعبير عنها بطريقة صحية.

ويؤكد خبراء أن المشاعر لا تختفي عند كبتها، بل قد تستمر في التأثير على الجسم، إذ يرتبط قمعها بزيادة القلق والاكتئاب واضطرابات النوم، إضافة إلى سلوكيات ضارة كالإفراط في تناول الطعام أو اللجوء إلى مواد مسببة للإدمان.

كما تشير أبحاث إلى أن كبت المشاعر السلبية لفترات طويلة قد يؤثر في استجابة الجسم للتوتر، ويرفع نشاط الجهاز العصبي المرتبط بالضغط النفسي، ما قد ينعكس على صحة القلب والأوعية الدموية.

ويشدد المختصون على أن الحل لا يكمن في التعبير عن المشاعر بطريقة اندفاعية، بل في فهمها وتنظيمها والتعامل معها بمرونة. ويساعد الحديث مع أشخاص موثوقين أو مختصين، إلى جانب معالجة التجارب المؤلمة والضغوط المتراكمة، في تعزيز الصحة النفسية والقدرة على مواجهة تحديات الحياة.

 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كيف يؤثر دخول الماء إلى الأذن على صحتها؟
lebanon 24
Lebanon24
17/07/2026 19:52:15 Lebanon 24 Lebanon 24
حمية البحر المتوسط تحسّن الصحة النفسية
lebanon 24
Lebanon24
17/07/2026 19:52:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"ميتا" تنهي دعوى قضائية تتهمها بالإضرار بالصحة النفسية للطلاب
lebanon 24
Lebanon24
17/07/2026 19:52:15 Lebanon 24 Lebanon 24
عند خسارة فريقك الرياضي.. كيف تتعامل مع مشاعرك؟
lebanon 24
Lebanon24
17/07/2026 19:52:15 Lebanon 24 Lebanon 24

التعبير عن

العلم

العلا

الغد

الدم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
10:23 | 2026-07-17
Lebanon24
06:19 | 2026-07-17
Lebanon24
06:14 | 2026-07-17
Lebanon24
04:00 | 2026-07-17
Lebanon24
01:00 | 2026-07-17
Lebanon24
23:00 | 2026-07-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24