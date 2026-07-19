احذر إهمالها في الطقس الحار.. لماذا يجب تعقيم معدات الرياضة قبل التمرين وبعده؟

رغم أن ممارسة الرياضة داخل الصالات تعد من العادات الصحية المهمة، فإن مشاركة المعدات والأسطح مع الآخرين تتطلب اتباع إجراءات وقائية صارمة للحفاظ على النظافة وتجنب انتقال العدوى الجلدية، خصوصًا في الأجواء الحارة.





ويحذر الأطباء من أن إهمال تنظيف أجهزة التمرين قبل استخدامها أو بعدها قد يزيد فرص الإصابة بعدوى فطرية شائعة تُعرف باسم السعفة أو القوباء الحلقية، والتي تنشط بقوة مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة العالية داخل الصالات.

وأوضح الطبيب أن معدات الصالات الرياضية تشكل بيئة مثالية لانتقال الفطريات بسبب العرق الكثيف الناجم عن الطقس الحار، مشيرًا إلى أن هذه العدوى لا تسببها دودة كما يوحي اسمها بل هي فطريات تنتقل عبر ملامسة الجلد المصاب مباشرة، أو استخدام المناشف المشتركة، أو لمس الأسطح الملوثة مثل المقاعد والحصائر وأجهزة التمرين في غرف تبديل الملابس، حيث تساعد البيئة الدافئة والرطبة هذه الفطريات على البقاء حية لفترات أطول، كما أن الاحتكاك الناتج عن التمارين قد يحدث خدوشًا صغيرة في الجلد تمنح الفطريات فرصة أكبر لاختراق البشرة.

وبين الطبيب أن التشخيص المبكر يساعد على سرعة العلاج، إلا أن التعرف على العدوى قد لا يكون سهلًا دائمًا، إذ تظهر الإصابة غالبًا على شكل بقعة حمراء متقشرة تسبب الحكة وتتوسع تدريجيًا دون أن تأخذ بالضرورة شكل دائرة واضحة، مما يجعلها تبدو شبيهة بحب الشباب أو الأكزيما.



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وللوقاية من هذه الفطريات في فصل الصيف، ينصح الخبراء بمسح وتعقيم معدات التمرين قبل الاستخدام وبعده، وتجنب مشاركة المناشف الشخصية، وارتداء أحذية خاصة في غرف الاستحمام، مع ضرورة تغيير الملابس المبللة بالعرق فور الانتهاء من التمرين، ومراجعة الطبيب المختص في حال ظهور طفح جلدي مستمر مع تجنب استخدام كريمات الستيرويد دون استشارة طبية لأنها قد تفاقم العدوى الفطرية.