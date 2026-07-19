طفرة "الأسماك المعلبة".. كيف تمنحك الانتعاش والحماية الصحية في الأيام الحارة؟

في الوقت الذي يحذر فيه خبراء التغذية عادةً من الأطعمة المصنعة، تشهد الأسماك المعلبة استثناءً طبيًا لافتًا في الأجواء الحارة، حيث تحولت من مجرد خيار احتياطي في خزانة المطبخ إلى وجبة صيفية رائجة ومثالية لمقاومة إجهاد الصيف.





وتتميز هذه المجموعة، المعروفة عالميًا باسم أسماك "SMASH" والتي تضم والماكريل والأنشوجة والسردين والرنجة، باحتوائها على مستويات استثنائية من أحماض أوميغا-3 الدهنية التي تخفض ضغط وتقي من أمراض القلب والسكري في الطقس الحار، فضلًا عن كونها مصدرًا متكاملاً للبروتين، وفيتامينات د وب 12، ومضادات الأكسدة التي تعزز طاقة الجسم، ويبرز السردين كخيار فائق الكثافة الغذائية نظراً لأكل عظامه وجلده مما يمد الجسم بالكالسيوم وفيتامين K2 لتقوية العظام، حيث يكفي تناول 15 غرامًا منه فقط لتغطية الاحتياج اليومي من الأوميغا-3 الشديدة الأهمية لحماية الأعصاب.

ورغم هذه الفوائد، يضع الخبراء بعض المحاذير الصيفية؛ فالتونة تحتوي على نسب أعلى من الزئبق مقارنة بالأسماك الصغيرة لذا يُنصح للحوامل والمرضعات بعدم تجاوز 12 أونصة أسبوعيًا، كما يُفضل اختيار الأسماك المحفوظة في زيت البكر بدلًا من المحاليل الملحية لتجنب الصوديوم الزائد الذي يضاعف الشعور بالعطش والجفاف في الطقس الحار، مع تجنب تسخينها لدرجات حرارة عالية لمنع تفكك الأحماض الدهنية الحساسة.



Advertisement

وتتميز هذه المعلبات بسهولة دمجها في وجبات الصيف المنعشة عبر إضافتها لشطائر الأفوكادو الباردة أو خلطها مع السلطات الصيفية كالتونة الآسيوية وسلطة نيسواز، ويؤكد الخبراء أن تناول السمك الكامل في هذا التوقيت يمنح الجسم فائدة غذائية تفوق بكثير كبسولات المكملات المعزولة.