7 إضافات تجعل كوب القهوة غنيًا بالبروتين

تحتوي القهوة بمفردها على كمية قليلة جدًا من البروتين، إذ يوفر الكوب الواحد نحو 0.3 غرام فقط، لكن يمكن تعزيز قيمتها الغذائية بإضافة مكونات غنية بالبروتين.

بتيدات الكولاجين

تساعد في زيادة محتوى البروتين في القهوة، إذ تحتوي العبوة منها على نحو 10 غرامات، لكن يُنصح بتناول مصادر بروتين كاملة معها، لأنها لا تحتوي على جميع الأحماض الأمينية اللازمة لبناء العضلات.

حليب الصويا والحليب البقري

يمنح حليب الصويا القهوة نحو 8.7 غرامات من البروتين لكل كوب، بينما يوفر الحليب البقري حوالي 8.2 غرامات، إضافة إلى أحماض أمينية مهمة للحفاظ على العضلات.

مسحوق البروتين

يُعد من أغنى الإضافات بالبروتين، إذ يحتوي على نحو 25 غرامًا لكل كوب، ويفضل مزجه مع قليل من الحليب قبل إضافته إلى القهوة.

زبدة الفول السوداني

تضيف للقهوة البروتين والألياف والدهون الصحية، إذ تحتوي الملعقة الكبيرة منها على نحو 3.5 غرامات من البروتين.

البيض

يوفر نحو 6 غرامات من البروتين في البيضة الكبيرة، إلى جانب عناصر غذائية مثل فيتامين د والكالسيوم والكولين.

الجبن القريش

يُعد مصدرًا غنيًا بالبروتين، إذ يحتوي نصف كوب منه على نحو 12 غرامًا، كما يضم جميع الأحماض الأمينية الأساسية المفيدة لصحة العضلات.