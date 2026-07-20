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صحة

إضافات تجعل القهوة غنية بالبروتين.. تعرف عليها

Lebanon 24
20-07-2026 | 00:44
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إضافات تجعل القهوة غنية بالبروتين.. تعرف عليها
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تحتوي القهوة، بنسبة ضئيلة، جدًا من البروتين، لكن يمكن زيادتها عند تحضيرها ببعض الإضافات، بحسب موقع "الكونسلتو" الطبي.

ويحصل الجسم على نسبة البروتين في القهوة عند شرب كوب واحد منها دون أي إضافات، على حوالي 0.3 جم من البروتين، بحسب وزارة الزراعة الأمريكية.
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بتيدات الكولاجين
وترتفع نسبة البروتين الموجودة في القهوة عند إضافة بتيدات الكولاجين إليها أثناء التحضير، لاحتوائها على مستويات مرتفعة منه، تبلغ حوالي 10 جرامات لكل عبوة، حيثُ أظهرت الأبحاث أن الجسم يستطيع امتصاص بروتين تيدات الكولاجين بسهولة حتى بعد إضافتها إلى القهوة الساخنة.
ولكن يجب تناول مصادر بروتين كاملة، مثل اللحوم ومنتجات الألبان، مع بيتدات الكولاجين، لأنها تفتقر للأحماض الأمينية المسؤولة عن تخليق بروتين العضلات.

حليب الصويا
وتكتسب القهوة قدرًا جيدًا من البروتين عند إضافة حليب الصويا إليها، لاحتوائه عليه نسبة تبلغ 8.7 جم لكل كوب.

مسحوق البروتين
ويمكن تعزيز قدرة القهوة على بناء وتقوية عضلات الجسم عن طريق إضافة مسحوق البروتين إليها عند التحضير، إذ تبلع نسبة البروتين المتوافرة في مسحوق البروتين حوالي 25 جرامًا لكل كوب.
ويُنصح بخفقه مع حليب بدرجة حرارة الغرفة قبل إضافته إلى القهوة، وذلك من أجل تحقيق أقصى استفادة من مسحوق البروتين.

زبدة الفول السوداني
ولا يتحسن مذاق القهوة فقط عند إضافة زبدة الفول السوداني إليها، بل تكسب أيضًا نسبة جيدة من البروتين والألياف الغذائية والدهون الصحية، وتُقدّر نسبة البروتين المتوافرة في زبدة الفول السوداني بحوالي 3.5 جم لكل ملعقة كبيرة.

الحليب البقري
تزداد نسبة البروتينات المتوافرة في القهوة عند تحضير بالحليب البقري، لأن لبن الأبقار يحتوي على 8.2 جم من البروتين لكل كوب، وبإضافة الحليب إلى القهوة، يكتسب البن جميع الأحماض الأمينية الأساسية المفيدة للحفاظ على العضلات وإصلاحها بعد التمرين.
البيض
يوفر البيض للجسم نسبة جيدة من البروتين، تبلغ حوالي 6 جرامات لكل بيضة كبيرة الحجم، كما يحتوي على عناصر غذائية مفيدة للجسم، مثل: فيتامين د، والكالسيوم، والكولين.

الجبن القريش
يمد الجبن القريش الجسم بنسبة بروتين عالية، تُقدّر بحوالي 12 جرامًا لكل نصف كوب، لذلك فهو من إضافات القهوة المفيدة لصحة العضلات، ويتميز بروتين الجبن القريش باحتوائه على جميع الأحماض الأمينية الأساسية.
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