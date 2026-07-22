عادات في الإفطار قد تزيد الوزن.. ابتعدوا عنها!

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لا يقتصر تأثير وجبة الإفطار على تزويد الجسم بالطاقة، بل تلعب مكوناتها وكمياتها دورًا مهمًا في التحكم بالشهية والوزن. ويحذر خبراء التغذية من مجموعة من الأخطاء الشائعة التي قد تؤدي إلى استهلاك سعرات حرارية زائدة أو زيادة الشعور بالجوع خلال اليوم.وبحسب موقع Bourke Street Clinc، إليك سبعة أخطاء في وجبة الإفطار قد تؤدي إلى زيادة الوزن:إهمال الكربوهيدرات الصحيةقد يؤدي الاعتماد على البروتين والدهون فقط، مع استبعاد الكربوهيدرات المعقدة مثل خبز الحبوب الكاملة، إلى زيادة الشعور بالجوع لاحقًا نتيجة انخفاض مستويات الطاقة.الإفراط في المكونات الصحيةرغم فوائد العصائر والمكسرات والبذور، فإن الجمع بين عدة مكونات عالية السعرات في وجبة واحدة قد يرفع إجمالي السعرات بشكل كبير.تناول كميات كبيرة من الشوفانيُعد الشوفان خيارًا صحيًا، لكن الإفراط في الكمية أو إضافة المحليات والمكسرات بكثرة قد يحول الوجبة إلى مصدر مرتفع بالسعرات.نقص الأليافالإفطار منخفض الألياف، مثل الخبز الأبيض أو الحبوب السكرية، يقلل الشعور بالشبع ويزيد الرغبة في تناول الطعام خلال ساعات الصباح.تجاهل سعرات القهوةقد تحتوي بعض مشروبات القهوة الجاهزة، خاصة المضاف إليها الشراب المنكه والكريمة والحليب كامل الدسم، على كميات كبيرة من السكر والسعرات الحرارية.تناول الإفطار دون الشعور بالجوعتناول الطعام لمجرد الالتزام بموعد الإفطار، وليس استجابة لإحساس حقيقي بالجوع، قد يؤدي إلى زيادة إجمالي السعرات المستهلكة على مدار اليوم.الاعتماد على منتجات الإفطار الجاهزةغالبًا ما تحتوي ألواح وبسكويت ومشروبات الإفطار المصنعة على سكريات مضافة ودقيق مكرر؛ ما يسبب ارتفاعًا سريعًا في سكر يعقبه هبوط يزيد الشعور بالجوع.ويؤكد الخبراء أن اختيار وجبة إفطار متوازنة تضم البروتين، والكربوهيدرات المعقدة، والألياف، مع الاعتدال في الكميات، يساعد على تعزيز الشبع والحفاظ على وزن صحي.