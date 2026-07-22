تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

الطبخ في المنزل ليس توفيراً للمال فقط.. هذه فوائده الصحية

Lebanon 24
22-07-2026 | 16:18
A-
A+
الطبخ في المنزل ليس توفيراً للمال فقط.. هذه فوائده الصحية
الطبخ في المنزل ليس توفيراً للمال فقط.. هذه فوائده الصحية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قد يبدو استبدال الوجبات الجاهزة بطعام محضّر في المنزل خطوة بسيطة، لكنها قد تحمل فوائد صحية مهمة تتجاوز توفير المال.
Advertisement

وبحسب Verywell Health، تشير أبحاث إلى أن تحضير الطعام في المنزل يمكن أن يساعد في الحفاظ على وزن صحي، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني، خصوصاً عندما يعتمد الشخص على مكونات طازجة ومتوازنة بدل الأطعمة السريعة والمعالجة.

وتوضح مراجعة علمية أن الأشخاص الذين يطبخون في المنزل غالباً ما يستهلكون سعرات حرارية أقل، ويكتسبون وزناً أقل، ويتناولون أطعمة أعلى من حيث القيمة الغذائية.

وتبرز أهمية هذه العادة في صحة القلب. فاختيار مكونات صحية داخل المنزل يسمح بالتحكم بكمية الدهون، والملح، والسكر، وهي عوامل ترتبط مباشرة بخطر أمراض القلب وارتفاع الضغط.

وتشير دراسات أخرى إلى أن تحضير وجبات قريبة من نمط حمية البحر المتوسط قد يساهم في خفض خطر أمراض القلب. ويعتمد هذا النمط على زيت الزيتون والمكسرات، والبروتينات الخفيفة مثل السمك والبقوليات، والحبوب الكاملة، والخضار الطازجة.

وبحسب التقرير، فإن المشاركين الذين اتبعوا هذا النظام انخفض لديهم خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ولا تقف الفوائد عند صحة القلب. فالوجبات المنزلية الغنية بالعناصر الغذائية قد تساعد أيضاً في خفض خطر الإصابة بأمراض مزمنة، وربما تقليل خطر الوفاة المرتبط بأسباب صحية عدة.

ويرتبط النظام الغذائي الغني بالفواكه والخضار بانخفاض خطر الوفاة من أمراض القلب والسرطان. لذلك، ينصح الخبراء بالبدء بالخضار والفواكه عند التخطيط للوجبة، ثم إضافة الحبوب الكاملة، والبقوليات، والبروتينات الخفيفة، والدهون الصحية.

والقاعدة البسيطة هنا: ليكن نصف الطبق من الخضار والفواكه.

كما يمكن للطبخ المنزلي أن يقلل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني. وهذا مهم أيضاً لصحة القلب، لأن السكري يرتبط بمضاعفات تطال الأوعية الدموية، ويرفع خطر فشل القلب، وارتفاع الضغط، والكوليسترول، والدهون الثلاثية.

وتزداد المشكلة عندما تكون مستويات السكر في الدم مرتفعة بشكل مزمن، إذ يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف الأوعية الدموية وزيادة خطر الجلطات.

وللحد من هذه المخاطر، ينصح التقرير بتحضير وجبات غنية بالعناصر الغذائية، ومنخفضة بالدهون المشبعة والمتحولة، مع تقليل الحلويات والأطعمة المالحة.

ومن الفوائد الأساسية أيضاً أن من يطبخون معظم وجباتهم في المنزل يكونون أكثر قدرة على الحفاظ على وزن صحي، مقارنة بمن يعتمدون كثيراً على الأطعمة فائقة المعالجة مثل الوجبات السريعة، والمقليات، والبسكويت ورقائق البطاطا الجاهزة.

وتشير أبحاث إلى أن النظام الغذائي الغني بالأطعمة فائقة المعالجة يؤدي غالباً إلى استهلاك سعرات حرارية إضافية وزيادة الوزن مع الوقت.

وتكمن أهمية ذلك في أن زيادة الوزن والسمنة من عوامل الخطر المعروفة لأمراض القلب. كما أن الدهون الزائدة قد تجعل الجسم أكثر مقاومة للأنسولين، ما يرفع مستوى السكر في الدم ويزيد خطر السكري وأمراض القلب.

لكن بدء الطبخ في المنزل لا يحتاج إلى تغيير جذري. يمكن البدء بخطوات صغيرة، مثل تخصيص وقت أسبوعي للتخطيط للوجبات، وإعداد لائحة مشتريات، وشراء المكونات الأساسية مسبقاً.

كما يمكن البحث عن وصفات بسيطة لتجنب الملل، أو تحضير كميات كبيرة من الطعام وتجميد بعضها لاستخدامه لاحقاً، ما يقلل احتمال طلب الوجبات الجاهزة بعد يوم طويل.

وينصح التقرير بالاعتماد على الأطعمة الكاملة مثل الخضار، والفواكه، والبقوليات، والحبوب الكاملة، لأنها تزيد كمية الألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة في النظام الغذائي.

ويمكن إضافة بروتينات خفيفة مثل صدور الدجاج، والسمك، والفاصوليا، والعدس، واللحوم القليلة الدهون.

أما لتقليل الملح، فيمكن استخدام الأعشاب، والتوابل، والبهارات بدلاً من الاعتماد على الصوديوم لإضافة النكهة. كما يُفضّل استخدام دهون صحية مثل زيت الزيتون البكر أو زيت الأفوكادو بدلاً من الزبدة أو السمن النباتي.

الخلاصة أن الطبخ في المنزل ليس مجرد عادة عائلية أو وسيلة لتقليل المصاريف. هو أداة صحية يومية تساعد على التحكم بما يدخل إلى الجسم، وتمنح الشخص فرصة أفضل لحماية قلبه ووزنه وسكر الدم على المدى الطويل.
مواضيع ذات صلة
إليكم الفوائد الصحية للشوكولا الداكنة
lebanon 24
Lebanon24
22/07/2026 23:51:34 Lebanon 24 Lebanon 24
بين الفوائد الصحية والتريند.. اليكم الوصفة الذهبية للشعر
lebanon 24
Lebanon24
22/07/2026 23:51:34 Lebanon 24 Lebanon 24
ليس الأفوكادو وحده.. 6 مصادر غنية بالدهون الصحية
lebanon 24
Lebanon24
22/07/2026 23:51:34 Lebanon 24 Lebanon 24
خبراء يحذرون: الصيام المتقطع ليس حلاً سحرياً لكل المشاكل الصحية
lebanon 24
Lebanon24
22/07/2026 23:51:34 Lebanon 24 Lebanon 24

النظام الغذائي

البحر المتوسط

في المنزل

القاعدة

المعادن

الطويل

السكري

مشتري

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
13:56 | 2026-07-22
Lebanon24
13:49 | 2026-07-22
Lebanon24
12:42 | 2026-07-22
Lebanon24
11:00 | 2026-07-22
Lebanon24
08:00 | 2026-07-22
Lebanon24
06:17 | 2026-07-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24