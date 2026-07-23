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صحة

عادات يومية تحمي قلبك من الأمراض.. لا تهملوها

Lebanon 24
23-07-2026 | 01:22
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عادات يومية تحمي قلبك من الأمراض.. لا تهملوها
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تؤكد الدكتورة زهرة سالباغاروفا، أخصائية أمراض القلب، أن الحفاظ على الصحة أمر بسيط، إذ يكفي اتباع خطوات سهلة للحفاظ على صحة القلب.

ووفقا لها، تتمثل هذه الخطوات في:

1- الحفاظ على النشاط البدني: لا حاجة إلى ممارسة الجري لمسافات طويلة، إذ يكفي تخصيص 150 دقيقة أسبوعيا للمشي السريع في الهواء الطلق للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.
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2- مراقبة محيط الخصر: فهو مؤشر خطر رئيسي، إذ يُعد تجاوز 94 سم لدى الرجال و80 سم لدى النساء عاملا يستدعي اتخاذ إجراءات للحد من المخاطر الصحية.

3- عدم إهمال الفحوصات الطبية الوقائية: تساعد الفحوصات الدورية على اكتشاف أي اضطرابات في مراحل مبكرة، ما يسهل علاجها.

4- الحصول على قسط كافٍ من النوم: يحتاج البالغون إلى 7-8 ساعات من النوم يوميا، إذ إن الحرمان من النوم يزيد خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب بنسبة 40 بالمئة، وهي نسبة مقلقة.

5- التحكم في التوتر: فالتوتر لا يؤدي فقط إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم، بل يحفز أيضا الالتهابات في الجسم. وغالبا ما يكون تحقيق التوازن بين العمل والراحة كافيا لتحسين الحالة الصحية.

6- الإقلاع عن التدخين: إذ تُعد هذه العادة من أهم عوامل الخطر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. والخبر السار أن الإقلاع عنها يحقق آثارا إيجابية ملحوظة، حتى لدى الأشخاص الذين مارسوا التدخين لفترات طويلة.
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