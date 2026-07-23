عادات يومية تحمي قلبك من الأمراض.. لا تهملوها

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تؤكد الدكتورة زهرة سالباغاروفا، أخصائية أمراض القلب، أن الحفاظ على الصحة أمر بسيط، إذ يكفي اتباع خطوات سهلة للحفاظ على صحة القلب.ووفقا لها، تتمثل هذه الخطوات في:1- الحفاظ على النشاط البدني: لا حاجة إلى ممارسة الجري لمسافات طويلة، إذ يكفي تخصيص 150 دقيقة أسبوعيا للمشي السريع للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.2- مراقبة محيط الخصر: فهو مؤشر خطر رئيسي، إذ يُعد تجاوز 94 سم لدى الرجال و80 سم لدى النساء عاملا يستدعي اتخاذ إجراءات للحد من المخاطر الصحية.3- عدم إهمال الفحوصات الطبية الوقائية: تساعد الفحوصات الدورية على اكتشاف أي اضطرابات في مراحل مبكرة، ما يسهل علاجها.4- الحصول على قسط كافٍ من النوم: يحتاج البالغون إلى 7-8 ساعات من النوم يوميا، إذ إن الحرمان من النوم يزيد خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب بنسبة 40 بالمئة، وهي نسبة مقلقة.5- التوتر: فالتوتر لا يؤدي فقط إلى ارتفاع مستوى ضغط ، بل يحفز أيضا الالتهابات في الجسم. وغالبا ما يكون تحقيق التوازن بين العمل والراحة كافيا لتحسين الحالة الصحية.6- الإقلاع عن التدخين: إذ تُعد هذه العادة من أهم عوامل الخطر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. والخبر السار أن الإقلاع عنها يحقق آثارا إيجابية ملحوظة، حتى لدى الأشخاص الذين مارسوا التدخين لفترات طويلة.