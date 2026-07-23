عادات مسائية تساعد على خفض الكوليسترول وحماية القلب.. اتبعها!

لا يسبب ارتفاع غالبًا أعراضًا واضحة، لكنه يبقى من أبرز عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب. وبينما يركز كثيرون على الغذاء والرياضة خلال النهار، يشير خبراء إلى أن بعض العادات المسائية قد تساعد في تحسين مستويات الكوليسترول وتعزيز صحة القلب.

وبحسب موقع "EatingWell"، فإن اتباع روتين صحي بعد الخامسة مساءً قد يساهم في خفض الكوليسترول الضار (LDL)، ورفع الكوليسترول الجيد (HDL)، وتقليل الدهون الثلاثية.

عشاء صحي ومتوازن

ينصح الخبراء بأن تكون وجبة العشاء خفيفة، وتحتوي على الخضار، وبروتين قليل الدهون مثل السمك أو الدجاج، إلى جانب مصادر غنية بالألياف كالحبوب الكاملة والبقوليات. وتساعد الألياف على تقليل امتصاص الكوليسترول، فيما تدعم أحماض 3 الموجودة في الأسماك صحة القلب.

المشي بعد العشاء

يساعد المشي لمدة 10 إلى 30 دقيقة بعد تناول العشاء على تحسين الدموية، وتنظيم السكر في ، وخفض الدهون الثلاثية، وتعزيز حساسية الجسم للأنسولين.

تجنب العشاء المتأخر

قد يؤثر تناول الطعام ليلًا في عملية الأيض، ويرتبط بزيادة خطر ارتفاع الكوليسترول وزيادة الوزن واضطراب السكر. لذلك يُنصح بتناول آخر وجبة قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل.

ويؤكد الأطباء أن خفض الكوليسترول يتطلب نمط حياة متكاملًا يشمل الغذاء الصحي، والنشاط البدني، وتجنب التدخين، والالتزام بالعلاج عند الحاجة، للحفاظ على صحة القلب والوقاية من الأمراض.