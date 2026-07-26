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صحة

قبل أن تتفاقم المشكلة.. علامات قد تنذر بنقص فيتامين "B12"

Lebanon 24
26-07-2026 | 02:00
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قبل أن تتفاقم المشكلة.. علامات قد تنذر بنقص فيتامين B12
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يُعد فيتامين B12 من العناصر الأساسية التي يحتاجها الجسم لإنتاج خلايا الدم الحمراء والحفاظ على صحة الأعصاب والدماغ، إلا أن نقصه قد يتطور تدريجياً من دون أن ينتبه إليه كثيرون، لأن أعراضه قد تُشبه مشكلات صحية أخرى.
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وفيما يلي أبرز العلامات التي ينصح الأطباء بعدم تجاهلها:

1- إرهاق مستمر

إذا كنت تشعر بالتعب حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من النوم، فقد يكون نقص فيتامين B12 أحد الأسباب، نتيجة تراجع إنتاج خلايا الدم الحمراء.

2- تنميل في اليدين أو القدمين

قد يؤدي نقص الفيتامين إلى تلف الأعصاب، ما يسبب شعوراً بالوخز أو التنميل، خاصة في الأطراف.

3- ضعف التركيز والنسيان

يرتبط نقص B12 أحياناً بصعوبة التركيز وتراجع الذاكرة، وقد ينعكس على الأداء الذهني اليومي.

4- شحوب البشرة

قد يبدو الجلد أكثر شحوباً بسبب انخفاض إنتاج خلايا الدم الحمراء، وهو من العلامات التي تستدعي الانتباه.

5- التهاب اللسان

احمرار اللسان أو تورمه أو الشعور بألم فيه قد يكون مؤشراً على نقص الفيتامين لدى بعض الأشخاص.

6- ضيق في التنفس أو تسارع ضربات القلب

في الحالات المتقدمة، قد يضطر القلب إلى العمل بشكل أكبر لتعويض نقص الأكسجين الناتج عن فقر الدم.

7- اضطرابات في المزاج

تشير بعض الدراسات إلى أن انخفاض مستويات B12 قد يرتبط بزيادة خطر الاكتئاب أو تقلبات المزاج لدى بعض الأشخاص.

من هم الأكثر عرضة للنقص؟

يزداد خطر نقص فيتامين B12 لدى:

- كبار السن.
- النباتيين الصرف.
- الأشخاص الذين خضعوا لجراحات السمنة.
- مرضى اضطرابات المعدة والأمعاء التي تؤثر في امتصاص الفيتامين.
- من يستخدمون بعض الأدوية لفترات طويلة، مثل بعض أدوية الحموضة.
 
ماذا ينصح الأطباء؟

إذا استمرت هذه الأعراض أو اجتمع أكثر من عرض، فمن الأفضل مراجعة الطبيب لإجراء فحص دم قبل تناول أي مكملات، لأن تشخيص السبب بدقة هو الخطوة الأولى للعلاج المناسب.
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