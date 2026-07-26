قبل أن تتفاقم المشكلة.. علامات قد تنذر بنقص فيتامين "B12"

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وفيما يلي أبرز العلامات التي ينصح الأطباء بعدم تجاهلها:تشعر بالتعب حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من النوم، فقد يكون نقص فيتامين B12 أحد الأسباب، نتيجة تراجع إنتاج خلايا الدم الحمراء.قد يؤدي نقص الفيتامين إلى تلف الأعصاب، ما يسبب شعوراً بالوخز أو التنميل، خاصة في الأطراف.يرتبط نقص B12 أحياناً بصعوبة التركيز وتراجع الذاكرة، وقد ينعكس على الأداء الذهني اليومي.قد يبدو الجلد أكثر شحوباً بسبب انخفاض إنتاج خلايا الدم الحمراء، وهو من العلامات التي تستدعي الانتباه.احمرار اللسان أو تورمه أو الشعور بألم فيه قد يكون مؤشراً على نقص الفيتامين لدى بعض الأشخاص.في الحالات المتقدمة، قد يضطر القلب إلى العمل بشكل أكبر لتعويض نقص الأكسجين الناتج عن فقر الدم.تشير بعض الدراسات إلى أن انخفاض مستويات B12 قد يرتبط بزيادة خطر الاكتئاب أو تقلبات المزاج لدى بعض الأشخاص.يزداد خطر نقص فيتامين B12 لدى:- كبار السن.- النباتيين الصرف.- الأشخاص الذين خضعوا لجراحات السمنة.- مرضى اضطرابات المعدة والأمعاء التي تؤثر في امتصاص الفيتامين.- من يستخدمون بعض الأدوية لفترات طويلة، مثل بعض أدوية الحموضة.