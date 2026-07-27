تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

عادة يومية تقلل خطر حصى الكلى.. ما هي؟

Lebanon 24
27-07-2026 | 23:00
A-
A+
عادة يومية تقلل خطر حصى الكلى.. ما هي؟
عادة يومية تقلل خطر حصى الكلى.. ما هي؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد خبراء في أمراض الكلى أن الحفاظ على ترطيب الجسم يُعد من أكثر الوسائل فاعلية للوقاية من حصى الكلى، مشيرين إلى أن شرب كميات كافية من الماء يومياً يساعد على تخفيف تركيز المعادن والأملاح في البول، ما يقلل احتمال تبلورها وتكوّن الحصى.
Advertisement
 
 
وتأتي هذه التوصيات في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بحصى الكلى، خصوصاً خلال فصل الصيف ومع التعرض للحرارة المرتفعة.

وأوضح اختصاصيون أن الهدف الأساسي هو إنتاج ما لا يقل عن 2 إلى 2.5 لتر من البول يومياً، وهو ما يتطلب في معظم الحالات شرب نحو 2.5 إلى 3 لترات من السوائل يومياً، مع زيادة الكمية عند ممارسة الرياضة أو العمل في الأجواء الحارة. كما ينصح الأطباء بعدم انتظار الشعور بالعطش، لأن العطش قد يكون مؤشراً على بدء فقدان الجسم للسوائل.

وأشار الخبراء إلى أن الماء يبقى الخيار الأفضل للترطيب، بينما ينبغي الحد من المشروبات الغنية بالسكر، لأنها قد تزيد خطر تكوّن بعض أنواع حصى الكلى عند الإفراط في استهلاكها. كما شددوا على أهمية اتباع نظام غذائي متوازن، وعدم الإكثار من الملح، والحفاظ على كمية كافية من الكالسيوم الغذائي بدلاً من تجنبه، لأن خفض الكالسيوم بشكل كبير قد يزيد امتصاص الأوكسالات، وهي أحد المكونات الرئيسية للحصى.

وينصح الأطباء باتباع الخطوات التالية للمساعدة في الوقاية من حصى الكلى:

- اشرب كمية كافية من الماء على مدار اليوم، وليس دفعة واحدة.
- راقب لون البول، إذ يُعد اللون الأصفر الفاتح مؤشراً جيداً على الترطيب.
- قلّل من تناول الملح والأطعمة فائقة المعالجة.
- حافظ على وزن صحي ومارس النشاط البدني بانتظام.
- استشر الطبيب إذا كنت قد أُصبت بحصى الكلى سابقاً، فقد تحتاج إلى نظام غذائي خاص أو فحوصات إضافية.

ويؤكد الخبراء أن هذه النصائح لا تغني عن التقييم الطبي في حال ظهور أعراض مثل ألم شديد في الخاصرة، أو وجود دم في البول، أو ارتفاع الحرارة، إذ قد تشير هذه العلامات إلى حصى تتطلب تدخلاً علاجياً سريعاً. (clevelandclinic)
مواضيع ذات صلة
عادة يومية تؤثر على بطارية هاتفك.. ما هو الحل؟
lebanon 24
Lebanon24
28/07/2026 08:33:30 Lebanon 24 Lebanon 24
عادة ليلية شائعة تزيد خطر أمراض القلب.. ما هي؟
lebanon 24
Lebanon24
28/07/2026 08:33:30 Lebanon 24 Lebanon 24
عادات يومية تحمي قلبك من الأمراض.. لا تهملوها
lebanon 24
Lebanon24
28/07/2026 08:33:30 Lebanon 24 Lebanon 24
عادات يومية تسرق شباب بشرتك.. تجنبيها فوراً
lebanon 24
Lebanon24
28/07/2026 08:33:30 Lebanon 24 Lebanon 24

المعادن

إذا كنت

الرئيسي

الرياض

شيرين

العلا

شيري

الحص

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:07 | 2026-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:37 | 2026-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
00:07 | 2026-07-28
Lebanon24
16:00 | 2026-07-27
Lebanon24
14:00 | 2026-07-27
Lebanon24
12:00 | 2026-07-27
Lebanon24
10:37 | 2026-07-27
Lebanon24
07:54 | 2026-07-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24