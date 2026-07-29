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صحة

5 عادات يومية قد تفسد جهودك في خسارة الوزن.. تجنبها!

Lebanon 24
29-07-2026 | 23:00
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5 عادات يومية قد تفسد جهودك في خسارة الوزن.. تجنبها!
5 عادات يومية قد تفسد جهودك في خسارة الوزن.. تجنبها! photos 0
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تلعب العادات الغذائية اليومية دورًا أساسيًا في نجاح أو فشل محاولات إنقاص الوزن. فإلى جانب اتباع نظام غذائي صحي، قد تؤدي بعض السلوكيات اليومية إلى زيادة الوزن دون الانتباه إليها، ما يستدعي إعادة تنظيم روتين تناول الطعام.

تخطي الوجبات
يُعد تخطي الوجبات الرئيسية، خصوصًا الإفطار، من أبرز الأخطاء، إذ يبطئ عملية الأيض ويزيد الشعور بالجوع لاحقًا، ما يدفع إلى تناول كميات أكبر من الطعام والسعرات الحرارية.

الأكل بسرعة
يساهم تناول الطعام بسرعة في الإفراط بالأكل، لأن الدماغ يحتاج إلى نحو 20 دقيقة لاستقبال إشارات الشبع من المعدة.

الأكل أثناء الانشغال
يؤدي تناول الطعام أمام الشاشات أو أثناء العمل إلى فقدان الانتباه لكمية الطعام المستهلكة، كما أن الأكل العاطفي الناتج عن التوتر يحدث غالبًا دون وجود جوع حقيقي.

قلة النوم
يؤثر الحرمان من النوم في الهرمونات المنظمة للشهية، إذ يرتفع هرمون الجوع (الغريلين) وينخفض هرمون الشبع (اللبتين)، ما يزيد الرغبة في السكريات والوجبات الليلية.

الحميات القاسية
يحذر الخبراء من الأنظمة الغذائية القاسية والسريعة، لأنها تمنح نتائج مؤقتة وقد تضر بالصحة على المدى الطويل.

ولتبني نمط حياة صحي ومستدام، ينصح الخبراء بالأكل ببطء، وتحديد أحجام الحصص، وتناول الوجبات بعيدًا عن الأجهزة الإلكترونية، مع الالتزام بمواعيد نوم منتظمة وتجنب الأكل في وقت متأخر من الليل. ويظل تعديل هذه العادات الخطوة الأهم للوصول إلى وزن صحي والحفاظ عليه.

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