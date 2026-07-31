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صحة

إذا كنت تنام 9 ساعات أو أكثر.. انتبه إلى هذه الإشارة الصحية!

Lebanon 24
31-07-2026 | 03:18
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إذا كنت تنام 9 ساعات أو أكثر.. انتبه إلى هذه الإشارة الصحية!
إذا كنت تنام 9 ساعات أو أكثر.. انتبه إلى هذه الإشارة الصحية! photos 0
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كشفت دراسة علمية حديثة أن النوم لأكثر من 8.5 ساعات ليلاً قد يرتبط بارتفاع مستوى بروتين (p-tau181) في الدم، وهو أحد المؤشرات الحيوية المبكرة المرتبطة بمرض ألزهايمر.

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واعتمد الباحثون في دراسة "فرامنغهام" على بيانات 2410 مشاركين بمتوسط عمر يقارب 70 عاماً، وقارنوا بين عدد ساعات النوم ومستويات هذا البروتين.

وأظهرت النتائج أن مستوى البروتين يبدأ بالارتفاع لدى الأشخاص الذين ينامون بين 8.5 و9 ساعات يومياً، ويزداد بشكل أوضح لدى من ينامون 10 ساعات أو أكثر، وفق موقع lenta.ru الروسي.

وأكد الباحثون أن هذا الارتباط بقي قائماً حتى بعد احتساب عوامل قد تؤثر في النتائج، مثل العمر والجنس والاكتئاب وانقطاع التنفس أثناء النوم ووظائف الكلى والعوامل الوراثية، فيما لم تعد مؤشرات حيوية أخرى مرتبطة بمدة النوم بعد هذه التعديلات.

وأشار الفريق إلى أن الدراسة لا تثبت أن النوم الطويل يسبب ألزهايمر، لكنها ترجح أن الحاجة إلى النوم لفترات أطول قد تكون علامة مبكرة على تغيرات تنكسية في الدماغ، داعين إلى الانتباه للنوم المنتظم الذي يتجاوز 9 أو 10 ساعات من دون سبب واضح.

ولفت الباحثون إلى أن دراسة سابقة أجراها باحثون من مستشفى بريغهام أظهرت أن النوم خمس ساعات أو أقل يومياً يرتبط أيضاً بزيادة خطر الإصابة بالخرف وارتفاع احتمال الوفاة المبكرة.

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