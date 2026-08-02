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صحة

الميلاتونين أم المغنيسيوم.. أيهما أفضل لتحسين النوم؟

Lebanon 24
02-08-2026 | 16:16
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الميلاتونين أم المغنيسيوم.. أيهما أفضل لتحسين النوم؟
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تشير الأبحاث إلى أن مكملات الميلاتونين والمغنيسيوم قد تساعد في تحسين جودة النوم والتخفيف من الأرق لدى بعض الأشخاص، إلا أن لكل منهما آلية عمل مختلفة، ما يجعل الاختيار بينهما محل تساؤل لدى كثيرين.
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ويعاني عدد كبير من اضطرابات النوم نتيجة القلق والتوتر أو اختلاف الساعة البيولوجية، الأمر الذي قد يزيد خطر الإصابة بمشكلات صحية مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.


وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، أوضحت أنيتا شيلجيكار، أستاذة طب الأعصاب في جامعة ميشيغان، أن الميلاتونين يساعد على تنظيم الساعة البيولوجية للجسم، ما يجعله مناسبًا للأشخاص الذين يسهرون بطبيعتهم أو يستيقظون مبكرًا، وكذلك للعاملين بنظام المناوبات أو لمن يعانون اضطراب فرق التوقيت بعد السفر.


ويحاكي الميلاتونين الهرمون الذي تفرزه الغدة الصنوبرية لتنظيم دورة النوم والاستيقاظ، إذ ترتفع مستوياته ليلًا لتعزيز الشعور بالنعاس ثم تنخفض مع اقتراب الصباح.


وأظهرت مراجعة علمية نُشرت عام 2024 وشملت 26 تجربة سريرية أن الميلاتونين يقلل الوقت اللازم للاستغراق في النوم ويزيد مدته، مع أفضل النتائج عند تناول 4 ملليغرامات قبل موعد النوم بنحو ثلاث ساعات. كما يُنصح بالالتزام بمواعيد نوم واستيقاظ ثابتة، والتعرض للضوء صباحًا، وتقليل الإضاءة قبل النوم.


أما المغنيسيوم، فتشير الأدلة إلى أن فعاليته في تحسين النوم أقل وضوحًا مقارنة بالميلاتونين، لذلك يوصي الخبراء بالحصول عليه من الغذاء، مثل الخضراوات الورقية والبقوليات والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة، قبل اللجوء إلى المكملات.


ويرى مايكل غراندنر، مدير برنامج أبحاث النوم والصحة في جامعة أريزونا، أن مكملات المغنيسيوم قد تكون مفيدة لمن يعانون اضطرابات نوم خفيفة أو مؤقتة، مع الإشارة إلى أنها غالبًا آمنة، لكن لا ينبغي المبالغة في توقع نتائجها.


ويُعتقد أن المغنيسيوم قد يساعد على النوم بطريقتين: الأولى عبر المساهمة في إنتاج الميلاتونين داخل الجسم، والثانية من خلال دعم وظائف الأعصاب والعضلات والمساعدة على استرخائها، رغم أن الأدلة العلمية بشأن تأثيره على التشنجات العضلية ما تزال غير حاسمة.
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