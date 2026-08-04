علامات تكشف نقص الحديد عند الأطفال.. لا تتجاهلها

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قد لا تلاحظ بعض الأسر إصابة أطفالها بنقص الحديد في مراحله الأولى، إلا أن استمرار انخفاض مستوياته قد يؤثر في نشاط الطفل ونموه وقدرته على التركيز، ما يجعل التشخيص المبكر والعلاج أمرين ضروريين للوقاية من المضاعفات.وبحسب موقع ، يُعد الحديد عنصرًا أساسيًا لإنتاج الهيموغلوبين المسؤول عن نقل الأكسجين إلى أعضاء الجسم، لذلك فإن نقصه قد يؤثر في العديد من الوظائف الحيوية.يرتبط نقص الحديد لدى الأطفال بعدة عوامل، أبرزها:عدم تناول كميات كافية من الأطعمة الغنية بالحديد، خصوصًا خلال مراحل النمو السريع.الاعتماد على الرضاعة الطبيعية وحدها بعد عمر 6 أشهر دون إدخال أطعمة تحتوي على الحديد.الإفراط في شرب حليب الأبقار خلال السنوات الأولى من العمر.الولادة المبكرة أو انخفاض وزن الطفل عند الولادة.اضطرابات الجهاز الهضمي التي تقلل امتصاص الحديد.فقدان المزمن أو زيادة احتياجات الجسم أثناء النمو.قد لا تظهر أعراض في البداية، لكن مع تفاقم النقص قد يعاني الطفل من:شحوب الجلد والشفاه.التعب وقلة النشاط.ضعف الشهية.صعوبة التركيز وتراجع الأداء الدراسي.سرعة الانفعال وتغير السلوك.الدوخة والصداع.تسارع ضربات القلب في الحالات المتقدمة.بطء النمو أو ضعف زيادة الوزن.يعتمد العلاج على سبب النقص ودرجته، ويحدده الطبيب بعد إجراء الفحوصات اللازمة. وقد تشمل الخطة العلاجية تناول مكملات الحديد بجرعات مناسبة لعمر الطفل ووزنه، مع الاستمرار بها حتى بعد تحسن الهيموغلوبين لتعويض مخزون الحديد.كما يُنصح بدعم العلاج عبر نظام غذائي غني بالحديد، مثل اللحوم الحمراء والكبدة، والدجاج والأسماك، والعدس والفول والحمص، والخضروات الورقية كالسبانخ، والبيض، والحبوب المدعمة بالحديد.