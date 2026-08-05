تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

ماذا يفعل عصير الشمندر بجسمك صباحاً؟

Lebanon 24
05-08-2026 | 00:24
A-
A+
ماذا يفعل عصير الشمندر بجسمك صباحاً؟
ماذا يفعل عصير الشمندر بجسمك صباحاً؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يعد عصير الشمندر (البنجر) من المشروبات التي تحظى بشعبية متزايدة خلال فصل الصيف، ليس فقط بسبب مذاقه المميز، بل لما يحتويه من عناصر غذائية قد تساعد الجسم على مقاومة آثار الحرارة والحفاظ على الترطيب.

ويحرص كثيرون على تناول كوب من عصير الشمندر في الصباح، لكن ما الذي يحدث للجسم عند إدراجه ضمن النظام الغذائي بشكل يومي؟.
Advertisement

تحسين تدفق الدم
يحتوي الشمندر وفقا لموقع "only my health" على مركبات طبيعية تعرف باسم النترات الغذائية، التي يحولها الجسم إلى أكسيد النيتريك، وهو مركب يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.

وقد يساهم ذلك في دعم صحة القلب والأوعية الدموية، وتحسين وصول الأكسجين إلى العضلات، خاصة لدى الأشخاص الذين يمارسون النشاط البدني.
دعم النشاط والطاقة
يعتبر عصير الشمندر خيارًا مناسبًا لبدء اليوم، إذ يحتوي على عناصر غذائية تساعد في دعم مستويات الطاقة، وقد يقلل الشعور بالإرهاق لدى بعض الأشخاص، خصوصًا في الأجواء الحارة التي تزيد فيها حاجة الجسم إلى السوائل والمعادن.

ترطيب الجسم
مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف، يفقد الجسم كميات أكبر من السوائل، ويعد عصير الشمندر من المشروبات التي يمكن أن تساهم في تعويض جزء من السوائل، خاصة عند تناوله ضمن نظام غذائي متوازن.

مضادات الأكسدة
يتميز الشمندر باحتوائه على مركبات مضادة للأكسدة، أبرزها البيتالين، التي تساعد في حماية الخلايا من الأضرار الناتجة عن الإجهاد التأكسدي، كما يحتوي على عدد من الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجسم.

هل يناسب الجميع؟
رغم فوائد عصير الشمندر، ينصح الأشخاص الذين يعانون من بعض الحالات الصحية باستشارة الطبيب قبل الإكثار من تناوله، خاصة مرضى الكلى أو من لديهم مشكلات مرتبطة بمستويات المعادن في الجسم.

كما قد يؤدي تناول كميات كبيرة منه إلى تغير لون البول أو البراز إلى اللون الأحمر، وهي حالة طبيعية تعرف باسم "بيتالوريا" ولا تعني وجود مشكلة صحية في معظم الحالات.

ويظل تناول عصير الشمندر جزءًا من نمط غذائي صحي متكامل، وليس بديلًا عن العلاج أو النظام الغذائي المتوازن. 
مواضيع ذات صلة
ماذا يحدث لضغط دمك عند شرب عصير الشمندر؟
lebanon 24
Lebanon24
05/08/2026 11:59:32 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الـ55.. ماذا يفعل المشي بجسمك؟
lebanon 24
Lebanon24
05/08/2026 11:59:32 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يحدث لجسمك عند تدخين السجائر صباحًا؟ دراسة تكشف
lebanon 24
Lebanon24
05/08/2026 11:59:32 Lebanon 24 Lebanon 24
عصير البطيخ لضغط الدم.. هل يحقق الفائدة فعلاً؟
lebanon 24
Lebanon24
05/08/2026 11:59:32 Lebanon 24 Lebanon 24

النظام الغذائي

باسم ال

المعادن

البنج

تالين

العلا

بيرة

مارس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2026-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:01 | 2026-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:38 | 2026-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
04:18 | 2026-08-05
Lebanon24
23:00 | 2026-08-04
Lebanon24
15:52 | 2026-08-04
Lebanon24
12:03 | 2026-08-04
Lebanon24
10:38 | 2026-08-04
Lebanon24
09:12 | 2026-08-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24