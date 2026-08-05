ماذا يفعل عصير الشمندر بجسمك صباحاً؟

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يعد عصير الشمندر (البنجر) من المشروبات التي تحظى بشعبية متزايدة خلال فصل الصيف، ليس فقط بسبب مذاقه المميز، بل لما يحتويه من عناصر غذائية قد تساعد الجسم على مقاومة آثار الحرارة والحفاظ على الترطيب.ويحرص كثيرون على تناول كوب من عصير الشمندر في الصباح، لكن ما الذي يحدث للجسم عند إدراجه ضمن بشكل يومي؟.تحسين تدفقيحتوي الشمندر وفقا لموقع "only my health" على مركبات طبيعية تعرف باسم النترات الغذائية، التي يحولها الجسم إلى أكسيد النيتريك، وهو مركب يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.وقد يساهم ذلك في دعم صحة القلب والأوعية الدموية، وتحسين وصول الأكسجين إلى العضلات، خاصة لدى الأشخاص الذين يمارسون النشاط البدني.دعم النشاط والطاقةيعتبر عصير الشمندر خيارًا مناسبًا لبدء اليوم، إذ يحتوي على عناصر غذائية تساعد في دعم مستويات الطاقة، وقد يقلل الشعور بالإرهاق لدى بعض الأشخاص، خصوصًا في الأجواء الحارة التي تزيد فيها حاجة الجسم إلى السوائل والمعادن.ترطيب الجسممع ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف، يفقد الجسم كميات أكبر من السوائل، ويعد عصير الشمندر من المشروبات التي يمكن أن تساهم في تعويض جزء من السوائل، خاصة عند تناوله ضمن نظام غذائي متوازن.مضادات الأكسدةيتميز الشمندر باحتوائه على مركبات مضادة للأكسدة، أبرزها البيتالين، التي تساعد في حماية الخلايا من الأضرار الناتجة عن الإجهاد التأكسدي، كما يحتوي على عدد من الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجسم.هل يناسب الجميع؟رغم فوائد عصير الشمندر، ينصح الأشخاص الذين يعانون من بعض الحالات الصحية باستشارة الطبيب قبل الإكثار من تناوله، خاصة مرضى الكلى أو من لديهم مشكلات مرتبطة بمستويات في الجسم.كما قد يؤدي تناول كميات كبيرة منه إلى تغير لون البول أو البراز إلى اللون الأحمر، وهي حالة طبيعية تعرف باسم "بيتالوريا" ولا تعني وجود مشكلة صحية في معظم الحالات.ويظل تناول عصير الشمندر جزءًا من نمط غذائي صحي متكامل، وليس بديلًا عن العلاج أو النظام الغذائي المتوازن.