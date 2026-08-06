للسيطرة على ارتفاع سكر الدم صباحا.. اليكم هذه الخطوات البسيطة

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من الطبيعي أن يرتفع مستوى السكر في صباحا، إذ يفرز الجسم هرمونات تساعد على الاستيقاظ. ويمكن لعادات بسيطة أن تساعد في دعم مستويات صحية للسكر في الدم.وقدم موقع "فيري ويل هيلث"، 7 عادات صباحية يمكن اتباعها لكبح ارتفاع سكر الدم.بدء اليوم بتناول البروتينالبروتين من العناصر الغذائية الأساسية التي تدعم إصلاح العضلات والتحكم بمستويات السكر في الدم.كما أن تناول وجبة إفطار غنية بالبروتين يعزز حساسية الجسم للأنسولين، ما يساعد الخلايا على استخدامه بكفاءة.كذلك يبطئ البروتين عملية الهضم، مما يؤدي إلى ارتفاع تدريجي في مستوى السكر في الدم، بدلا من حدوث ارتفاع مفاجئ.تناول المزيد من الأليافرغم أن كثيرين يحرصون على تقليل الكربوهيدرات، فإن الألياف نوعا من الكربوهيدرات المعقدة التي تدعم الحفاظ على مستويات صحية للسكر في الدم وتحسن عملية الهضم.يساعد الغني بالألياف على إبطاء الهضم، مما يمنع ارتفاع السكر في الدم بعد تناول الطعام، كما يحسن حساسية الجسم للأنسولين.أهم مصادر الألياف:الخضراواتالفواكهالفاصوليا والعدسالحبوب الكاملةالمكسرات والبذور.ممارسة الرياضة صباحاممارسة النشاط البدني بانتظام من أفضل الطرق للتحكم في مستويات السكر في الدم، لأنها تحسن حساسية الجسم للأنسولين.ويمكن حتى للمشي لمدة 10 دقائق بعد الإفطار أن يساعد على حرق الجلوكوز وخفض مستوى السكر في الدم.الحفاظ على ترطيب الجسميعتبر الجفاف أحد عوامل خطر ارتفاع السكر في الدم، فعندما يعاني الجسم من نقص السوائل، يصبح الدم أكثر تركيزا، ما يؤدي إلى ارتفاع طبيعي في تركيز الجلوكوز.لذلك، ينصح بشرب الماء فور الاستيقاظ للمساعدة في الحفاظ على مستويات صحية للسكر، إضافة إلى دعم توازن الهرمونات.الحد من القهوةقد تؤدي المشروبات المحتوية على الكافيين، مثل القهوة والشاي، إلى رفع مستويات السكر في الدم.ولا يعني ذلك الاستغناء عن القهوة، بل تأجيلها قليلا، لأن الكافيين ينشط استجابة الجسم للتوتر، وهو ما قد يزيد مستوى السكر.وينصح الخبراء بعدم تجاوز 400 ملليغرام من الكافيين يوميا، أي ما يعادل نحو 2 إلى 3 أكواب من القهوة.ممارسة تقنيات إدارة التوتريمكن أن يؤدي التوتر المزمن إلى تغيرات هرمونية ترفع مستويات السكر في الدم .ينصح بإضافة بعض العادات المهدئة إلى روتينك الصباحي، مثل:ممارسة تمارين التنفس العميقالتفكير في الأمور التي تشعر بالامتنان لها أو تدوينهاالقيام بنزهة قصيرةقراءة كتاب مفضلكتابة المهام أو المخاوف لتخفيف الضغط النفسي.اجعل النوم الجيد أولويةالحصول على قسط كاف من النوم يساعد على مستويات السكر في الدم.فاضطراب النوم يزيد من مقاومة الأنسولين، وهي الحالة التي تصبح فيها الخلايا أقل استجابة للأنسولين، مما يدفع الجسم إلى إنتاج المزيد منه.ويحتاج معظم البالغين إلى 7 إلى 9 ساعات من النوم كل ليلة.