المكسرات.. ماذا يحدث لجسمك عند تناولها يوميًا؟

يمكن أن يساهم إدراج المكسرات في اليومي في دعم صحة القلب والأوعية الدموية، بفضل غناها بالدهون غير المشبعة والألياف ومضادات الأكسدة، وهي عناصر ترتبط بتحسين صحة الشرايين.

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وتشير دراسات غذائية إلى أن تناول المكسرات بانتظام قد يساعد على خفض الضار والدهون الثلاثية، وتقليل الالتهابات المرتبطة بأمراض القلب والسكري، إضافة إلى المساهمة في ضبط ضغط والحد من بعض مضاعفات أمراض القلب.

وبحسب مصادر طبية، بينها " كلينيك"، تعود هذه الفوائد إلى تركيبة المكسرات الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للأوعية الدموية، إذ تساعد الدهون غير المشبعة على تحسين توازن الكوليسترول، فيما تعزز الألياف والبروتين النباتي الشعور بالشبع وتحسن عملية التمثيل الغذائي.

ويتميز باحتوائه على أحماض "أوميغا-3" الدهنية، إلى جانب مركبات نباتية مثل الستيرولات النباتية و"L-أرجينين"، التي قد تدعم وظائف الأوعية الدموية وتحسن تدفق الدم.

ورغم فوائدها الصحية، ينصح بتناول المكسرات باعتدال لارتفاع سعراتها الحرارية، مع اختيار الأنواع غير المملحة أو غير المحلاة، ويفضل أن تكون نيئة أو محمصة جافًا، كما يمكن.





اعتمادها بديلاً للوجبات الخفيفة الغنية بالدهون المشبعة والسكريات ضمن نظام غذائي متوازن.