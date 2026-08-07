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صحة

سرطان القولون.. بكتيريا الأمعاء تكشف لغزًا جديدًا

Lebanon 24
07-08-2026 | 06:11
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سرطان القولون.. بكتيريا الأمعاء تكشف لغزًا جديدًا
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كشفت دراسة حديثة أن بعض أنواع بكتيريا الأمعاء قد تفسّر العلاقة بين النظام الغذائي الغربي، الغني بالدهون واللحوم والفقير بالألياف، وارتفاع خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة Gut، فإن هذه البكتيريا قد تنتج حمض "ديوكسيكوليك" (DCA)، الذي يُعتقد أنه يساهم في تحفيز نمو الأورام.

واعتمد فريق بحث دولي بقيادة مؤسسات ألمانية على تجارب شملت خنازير وفئران معدلة وراثيًا، إلى جانب نماذج لأنسجة قولون بشرية وتحليل بيانات ميكروبية لأكثر من ألفي شخص، بينهم مصابون بسرطان القولون وآخرون غير مصابين.

وأظهرت النتائج أن النظام الغذائي الغربي رفع مستويات حمض DCA في أمعاء الخنازير وزاد تكاثر خلايا القولون، فيما ساهم دواء "كوليسترامين" في الحد من هذا النشاط.

كما بيّنت تجارب الفئران أن البكتيريا المنتجة لحمض DCA زادت عدد أورام القولون، بينما أدى استخدام سلالات معدلة غير قادرة على إنتاج هذا الحمض إلى تقليل نمو الأورام.

وعند تحليل العينات البشرية، وجد الباحثون أن الجينات المرتبطة بإنتاج حمض DCA كانت أكثر انتشارًا لدى المصابين بسرطان القولون والمستقيم، ما يشير إلى وجود ارتباط بين ميكروبيوم الأمعاء وخطر الإصابة بالمرض.

وأشار الباحثون إلى أن النتائج لا تثبت أن هذه البكتيريا تسبب السرطان مباشرة لدى البشر، لكنها تقدم تفسيرًا محتملاً لتأثير النظام الغذائي في صحة الأمعاء.

وأكدت الدراسة أن الوقاية لا تزال ترتكز على اتباع نظام غذائي صحي، يشمل الإكثار من الألياف والفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة، مع الحد من استهلاك اللحوم الحمراء والمصنعة، للمساعدة في خفض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

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