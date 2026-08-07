6 طرق طبيعية للتخلص من البعوض من دون اللجوء إلى المبيدات

قبل استخدام بخاخات المبيدات لمكافحة البعوض، يمكن تجربة عدد من الحلول المنزلية الطبيعية التي تساعد في الحد من انتشاره، بالاعتماد على مكونات متوافرة في أغلب المنازل.

ووفقًا لما أوردته صحيفة Times of India، فإن هذه الوسائل لا تُعد بديلًا كاملًا عن طاردات البعوض، خاصة خلال مواسم انتشاره، لكنها قد تكون فعالة عند استخدامها بانتظام.

1. زيت السترونيلا والليمون



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يُعد زيت السترونيلا من أشهر الوسائل الطبيعية لطرد البعوض، إذ يساعد على إخفاء الروائح التي يعتمد عليها في تحديد موقع الإنسان، مثل رائحة العرق وثاني أكسيد الكربون. ويمكن استخدامه في أجهزة التبخير أو على هيئة شموع أو بعد تخفيفه بزيت ناقل ودهنه على الجلد، مع إعادة استخدامه كل ساعتين عند التواجد .

2. زيت النيم

يمتاز زيت النيم برائحته القوية التي تنفر البعوض، ويُنصح بخلطه مع زيت جوز قبل وضعه على الجلد لتجنب تهيجه، حيث يكون تأثيره قويًا عند استخدامه منفردًا.

3. بخاخ الثوم

رغم غرابة الفكرة، فإن الثوم يُعد وسيلة فعالة لطرد البعوض. ويُحضَّر البخاخ بهرس عدة فصوص من الثوم وخلط عصارتها بالماء بنسبة جزء من الثوم إلى خمسة أجزاء من الماء، ثم رشه حول النوافذ والأبواب، أو استخدامه بحذر على الجلد، إذ تنفر الحشرات من مركبات الكبريت التي يحتويها.

4. زيت النعناع وزيت الكافور

تساعد الرائحة القوية لكل من النعناع والكافور في إبعاد البعوض، ويمكن خلط بضع قطرات منهما مع الماء أو زيت ناقل واستخدامهما على المناطق المكشوفة من الجسم قبل الخروج، خاصة خلال الفترات القصيرة في المساء.

5. زراعة نباتات طاردة للبعوض



تُعرف بعض النباتات بقدرتها الطبيعية على إبعاد البعوض، مثل والقطيفة وعشب الليمون وإكليل الجبل. ويساعد وضعها بالقرب من النوافذ أو مداخل المنازل أو الشرفات في تقليل وجود الحشرات، إلى جانب إضفاء لمسة جمالية على المكان.

6. الكافور والزيوت العطرية

يمكن إشعال قطعة من الكافور داخل غرفة مغلقة لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة للمساعدة في طرد البعوض. كما يُنصح باستخدام موزعات الزيوت العطرية التي تحتوي على مزيج من زيت السترونيلا مع الأوكالبتوس أو الخزامى، خصوصًا في غرف النوم قبل موعد النوم.