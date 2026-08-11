4 أنواع من الأسماك تعزز صحة القلب.. تعرفوا إليها

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لا تقتصر فوائد الأسماك على كونها مصدرًا للبروتين، إذ تحتوي بعض أنواعها على عناصر غذائية قد تدعم صحة القلب والأوعية الدموية، ما يجعلها خيارًا مناسبًا ضمن المتوازن.وبحسب معلومات نشرها موقع "Health"، تبرز أربعة أنواع غنية بالعناصر المفيدة لصحة القلب، وهي والسردين والرنجة والأنشوجة.يُعد السلمون من أبرز الأسماك المرتبطة بصحة القلب، لاحتوائه على مستويات مرتفعة من أحماض 3، التي قد تساعد في خفض الدهون في ، وتقليل الالتهابات، ودعم صحة الأوعية وتحسين تدفق الدم.كما يحتوي على البوتاسيوم وفيتامين B12 والسيلينيوم.يتميز السردين بغناه بأوميغا 3، إلى جانب انخفاض مستويات الزئبق فيه مقارنة ببعض أنواع الأسماك الأخرى، ما يجعله خيارًا مناسبًا ضمن النظام الغذائي.تحتوي الرنجة على مستويات منخفضة من الزئبق، كما تعد مصدرًا جيدًا لفيتامين B12، الذي يساعد في تنظيم مستويات الهوموسيستين، المرتبط ارتفاعه بزيادة مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية.تحتوي الأنشوجة على أحماض أوميغا 3 وكميات جيدة من الكالسيوم، إضافة إلى البروتين وعدد من العناصر الغذائية المهمة.وبشكل عام، يمكن أن يشكل تناول الأسماك ضمن نظام غذائي متوازن جزءًا من نمط حياة داعم لصحة القلب، مع أهمية التنويع في مصادر الغذاء واختيار طرق تحضير صحية.