4 أنواع من الأسماك تعزز صحة القلب.. تعرفوا إليها

لا تقتصر فوائد الأسماك على كونها مصدرًا للبروتين، إذ تحتوي بعض أنواعها على عناصر غذائية قد تدعم صحة القلب والأوعية الدموية، ما يجعلها خيارًا مناسبًا ضمن النظام الغذائي
المتوازن.
وبحسب معلومات نشرها موقع "Health"، تبرز أربعة أنواع غنية بالعناصر المفيدة لصحة القلب، وهي السلمون
والسردين والرنجة والأنشوجة.
السلمون.. غني بأوميغا 3
يُعد السلمون من أبرز الأسماك المرتبطة بصحة القلب، لاحتوائه على مستويات مرتفعة من أحماض أوميغا
3، التي قد تساعد في خفض الدهون في الدم
، وتقليل الالتهابات، ودعم صحة الأوعية وتحسين تدفق الدم.
كما يحتوي على البوتاسيوم وفيتامين B12 والسيلينيوم.
السردين.. أوميغا 3 وزئبق منخفض
يتميز السردين بغناه بأوميغا 3، إلى جانب انخفاض مستويات الزئبق فيه مقارنة ببعض أنواع الأسماك الأخرى، ما يجعله خيارًا مناسبًا ضمن النظام الغذائي.
الرنجة.. مصدر لفيتامين B12
تحتوي الرنجة على مستويات منخفضة من الزئبق، كما تعد مصدرًا جيدًا لفيتامين B12، الذي يساعد في تنظيم مستويات الهوموسيستين، المرتبط ارتفاعه بزيادة مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية.
الأنشوجة.. أوميغا 3 وكالسيوم
تحتوي الأنشوجة على أحماض أوميغا 3 وكميات جيدة من الكالسيوم، إضافة إلى البروتين وعدد من العناصر الغذائية المهمة.
وبشكل عام، يمكن أن يشكل تناول الأسماك ضمن نظام غذائي متوازن جزءًا من نمط حياة داعم لصحة القلب، مع أهمية التنويع في مصادر الغذاء واختيار طرق تحضير صحية.