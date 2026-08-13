فواكه وخضروات يمكن تناول قشورها.. ما هي؟

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اعتاد كثيرون التخلص من قشور الفواكه والخضراوات قبل تناولها، إلا أن خبراء تغذية يقولون إن قشور بعض الأنواع تحتوي على ألياف وفيتامينات ومضادات أكسدة قد تجعل الاحتفاظ بها خياراً أكثر فائدة.وبحسب موقع "هيلث"، فإن تناول بعض الفواكه والخضراوات بقشورها يمكن أن يزيد قيمتها الغذائية، شرط غسلها جيداً للتخلص من الأوساخ وبقايا المبيدات المحتملة.وتختلف الفوائد باختلاف نوع الثمرة، فيما تبرز 7 أنواع يمكن الاستفادة من قشورها.يمكن تناول الكيوي بقشره، الذي يحتوي على الألياف وفيتاميني "سي" و"إي" ومركبات البوليفينول، فيما ترتبط هذه العناصر بدعم صحة الجهاز الهضمي.وتتميز قشور الطماطم بتركيز مرتفع من الليكوبين، أحد مضادات الأكسدة، إضافة إلى عدد من .أما قشور الليمون والبرتقال والحمضيات فيمكن استخدامها بعد بشرها وإضافتها إلى الأطعمة والمشروبات، للحصول على الألياف وفيتامين "سي" ومركبات نباتية مضادة للأكسدة.وتوفر قشور التفاح الألياف وفيتامين "سي" والبوتاسيوم، إضافة إلى مركبات نباتية من بينها الكيرسيتين والكاتيشين.تحتوي قشور البطاطا على الألياف والبوتاسيوم وفيتامين "سي" وحمض الفوليك والمغنيسيوم والفوسفور، ويمكن أن تساعد الألياف على زيادة الشعور بالشبع ودعم صحة الأمعاء.كما تحتوي قشور الجزر على الألياف ومضادات الأكسدة، ومن بينها البيتا كاروتين الذي يحوله الجسم إلى فيتامين إيه، المهم لصحة العينين والجلد والمناعة.ويمكن أيضاً تناول الجزء الأبيض من قشر البطيخ وإضافته إلى السلطات أو بعض الأطباق والعصائر، ما يسمح بالاستفادة من جزء يُتخلص منه عادة ويساعد على تقليل هدر الطعام.ويشدد خبراء التغذية على ضرورة غسل الفواكه والخضروات جيدا قبل تناول قشورها، خصوصاً الأنواع التي قد تحمل أتربة أو بقايا مبيدات. (سكاي نيوز عربية)