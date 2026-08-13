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صحة

علامات تظهر قبل تساقط الشعر.. هل تعاني منها؟

Lebanon 24
13-08-2026 | 15:13
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علامات تظهر قبل تساقط الشعر.. هل تعاني منها؟
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قد تبدو فروة الرأس طبيعية، لكن بعض التغيرات التي تطرأ عليها أو على الشعر قد تشير إلى مشكلة جلدية، خصوصًا إذا استمرت أو ازدادت حدتها. وتتنوع الأسباب بين العادات اليومية، ومنتجات العناية بالشعر، والحالات الجلدية أو الفطرية، وفقًا لموقع Everyday Health.
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الحكة المستمرة
قد تكون الحكة العابرة طبيعية، لكن استمرارها أو ترافقها مع تهيج الجلد قد يرتبط بالتهاب الجلد الدهني أو الصدفية، كما يمكن أن تنتج عن الحساسية تجاه مستحضرات الشعر أو بعض الالتهابات الفطرية.

القشرة المتكررة
لا تعني القشرة دائمًا وجود مشكلة خطيرة، لكنها قد تشير إلى اضطراب في فروة الرأس، خاصة إذا كانت كثيفة ومتكررة. وقد ترتبط بزيادة إفراز الدهون أو نمو بعض الخمائر على الجلد.

زيادة إفراز الدهون
تحول الشعر إلى دهني بعد فترة قصيرة من غسله قد يكون نتيجة زيادة إفراز الدهون، أو استخدام منتجات غير مناسبة، أو الإفراط في غسل الشعر، وقد يترافق أحيانًا مع اضطراب التوازن الطبيعي للكائنات الدقيقة على الجلد.

جفاف فروة الرأس
قد ينتج الجفاف عن الطقس البارد، أو الإفراط في غسل الشعر، أو استخدام منتجات قاسية. أما إذا استمر مع الحكة والتقشر، فقد يرتبط بالإكزيما أو الصدفية أو بعض الالتهابات الفطرية.

الاحمرار والبثور والتقرحات
ظهور الاحمرار أو البثور أو القروح، خاصة مع الحكة، يستدعي الانتباه، إذ قد يرتبط بالصدفية أو سعفة الرأس أو الحساسية والالتهابات.

تساقط الشعر
قد ينتج تساقط الشعر عن التوتر، وسوء التغذية، وبعض الأدوية أو المنتجات الكيميائية وطرق التصفيف. لكنه قد يكون أيضًا مرتبطًا بالثعلبة أو بعض الالتهابات الفطرية.

تغير رائحة فروة الرأس
الرائحة غير المعتادة قد تنتج عن تراكم الدهون، لكنها في بعض الحالات قد تشير إلى نمو زائد للفطريات أو مشكلة جلدية، خصوصًا إذا رافقتها الحكة أو القشور أو الاحمرار.
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العادات اليومية

منتجات العناية

الاحمر

الفطر

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