علامات تظهر قبل تساقط الشعر.. هل تعاني منها؟

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قد تبدو فروة الرأس طبيعية، لكن بعض التغيرات التي تطرأ عليها أو على الشعر قد تشير إلى مشكلة جلدية، خصوصًا إذا استمرت أو ازدادت حدتها. وتتنوع الأسباب بين ، ومنتجات العناية بالشعر، والحالات الجلدية أو الفطرية، وفقًا لموقع Everyday Health.قد تكون الحكة العابرة طبيعية، لكن استمرارها أو ترافقها مع تهيج الجلد قد يرتبط بالتهاب الجلد الدهني أو الصدفية، كما يمكن أن تنتج عن الحساسية تجاه مستحضرات الشعر أو بعض الالتهابات الفطرية.لا تعني القشرة دائمًا وجود مشكلة خطيرة، لكنها قد تشير إلى اضطراب في فروة الرأس، خاصة إذا كانت كثيفة ومتكررة. وقد ترتبط بزيادة إفراز الدهون أو نمو بعض الخمائر على الجلد.تحول الشعر إلى دهني بعد فترة قصيرة من غسله قد يكون نتيجة زيادة إفراز الدهون، أو استخدام منتجات غير مناسبة، أو الإفراط في غسل الشعر، وقد يترافق أحيانًا مع اضطراب التوازن الطبيعي للكائنات الدقيقة على الجلد.قد ينتج الجفاف عن الطقس البارد، أو الإفراط في غسل الشعر، أو استخدام منتجات قاسية. أما إذا استمر مع الحكة والتقشر، فقد يرتبط بالإكزيما أو الصدفية أو بعض الالتهابات الفطرية.ظهور الاحمرار أو البثور أو القروح، خاصة مع الحكة، يستدعي الانتباه، إذ قد يرتبط بالصدفية أو سعفة الرأس أو الحساسية والالتهابات.قد ينتج تساقط الشعر عن التوتر، وسوء التغذية، وبعض الأدوية أو المنتجات الكيميائية وطرق التصفيف. لكنه قد يكون أيضًا مرتبطًا بالثعلبة أو بعض الالتهابات الفطرية.الرائحة غير المعتادة قد تنتج عن تراكم الدهون، لكنها في بعض الحالات قد تشير إلى نمو زائد للفطريات أو مشكلة جلدية، خصوصًا إذا رافقتها الحكة أو القشور أو الاحمرار.