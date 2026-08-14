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صحة

اعتمدوا هذه العادات البسيطة للوقاية من البواسير

Lebanon 24
14-08-2026 | 01:00
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اعتمدوا هذه العادات البسيطة للوقاية من البواسير
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أشارت أخصائية طب وجراحة المستقيم والأورام الدكتورة الروسية فيكتوريا دافليتشينا إلى أن البواسير هي نتيجة طبيعية لعوامل مرتبطة بنمط الحياة غير الصحي، كاشفة عن طرق بسيطة وفعالة للوقاية منها.

وقالت: "يمكن الوقاية من نحو 80% من حالات البواسير بنجاح من خلال تغيير العادات اليومية. ويُعد تنظيم حركة الأمعاء أساس الوقاية. ولتحقيق ذلك، من الضروري تناول ما لا يقل عن 25-30 غراما من الألياف يوميا، أي ما يعادل نحو 400 غرام من الخضراوات والفواكه والخضراوات الورقية الطازجة".
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وأكدت الطبيبة الروسية أن الألياف لا تجدي نفعا إلا مع تناول كمية كافية من السوائل، لذلك من الضروري شرب ما بين 1.5 و2 لتر من الماء يوميا، وإلا فإن نقص السوائل سيؤدي إلى تصلب البراز وتهيج الغشاء المخاطي.

ووفقا لها، يُعد النشاط البدني مهما بقدر أهمية النظام الغذائي في الوقاية من البواسير. لذلك، أوصت بأخذ استراحة لمدة خمس دقائق كل 45 دقيقة أثناء العمل المكتبي لتحريك الدم الراكد. ومن الأفضل تجنب رفع الأثقال وتمارين القوة الشاقة، التي تزيد الضغط داخل البطن بشكل حاد، واستبدالها بالسباحة أو المشي أو اليوغا.

وأضافت: "تلعب النظافة الشخصية وعادات استخدام المرحاض دورا كبيرا". وحثت تحديدا على تجنب الجلوس على المرحاض لأكثر من خمس دقائق، واستبدال ورق التواليت الخشن بالماء البارد. ويُعد ورق التواليت المبلل حلا مناسبا أثناء السفر.(روسيا اليوم)


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