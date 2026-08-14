بعيدًا عن الشمندر.. 5 أطعمة قد تساعد على خفض ضغط الدم

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رغم أن الشمندر وعصيره قد يساعدان على خفض ضغط مؤقتًا بفضل غناهما بالنترات، فإن هذا التأثير قد لا يستمر أكثر من 24 ساعة. لذلك، قد يكون تناول أطعمة مفيدة للقلب بانتظام خيارًا أفضل لدعم ضغط الدم على المدى .وبحسب موقع " ويل هيلث"، إليك خمسة أطعمة قد تساعد على ذلك:يحتوي والسردين والماكريل والتونة والرنجة على 3، التي تدعم صحة القلب والأوعية، وقد يساعد تناولها على خفض ضغط الدم بشكل محدود.يوفر السبانخ والجرجير واللفت والسلق البوتاسيوم والمغنيسيوم والنترات، ما يساعد على استرخاء الأوعية والتخلص من الصوديوم الزائد.قد يساهم تناوله بانتظام في تحسين صحة الأوعية والحفاظ على ضغط دم صحي، بفضل مضادات الأكسدة والمركبات النباتية.مثل الفاصوليا والعدس والحمص والبازلاء، وهي غنية بالألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم والبروتين النباتي، وقد يساعد تناولها بدلًا من اللحوم الحمراء على خفض ضغط الدم.تشير أبحاث إلى أن تناول حبتين يوميًا لعدة أسابيع قد يخفض ضغط الدم الانقباضي بشكل بسيط، بفضل فيتامين C والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة.وبشكل عام، تشجع DASH والنظام المتوسطي على تناول الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات والبذور، مع تقليل الصوديوم، للحفاظ على ضغط دم صحي.