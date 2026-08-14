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صحة

بعيدًا عن الشمندر.. 5 أطعمة قد تساعد على خفض ضغط الدم

Lebanon 24
14-08-2026 | 10:40
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بعيدًا عن الشمندر.. 5 أطعمة قد تساعد على خفض ضغط الدم
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رغم أن الشمندر وعصيره قد يساعدان على خفض ضغط الدم مؤقتًا بفضل غناهما بالنترات، فإن هذا التأثير قد لا يستمر أكثر من 24 ساعة. لذلك، قد يكون تناول أطعمة مفيدة للقلب بانتظام خيارًا أفضل لدعم ضغط الدم على المدى الطويل.
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وبحسب موقع "فيري ويل هيلث"، إليك خمسة أطعمة قد تساعد على ذلك:

الأسماك الدهنية
يحتوي السلمون والسردين والماكريل والتونة والرنجة على أوميغا 3، التي تدعم صحة القلب والأوعية، وقد يساعد تناولها على خفض ضغط الدم بشكل محدود.

الخضراوات الورقية
يوفر السبانخ والجرجير واللفت والسلق البوتاسيوم والمغنيسيوم والنترات، ما يساعد على استرخاء الأوعية والتخلص من الصوديوم الزائد.

التوت
قد يساهم تناوله بانتظام في تحسين صحة الأوعية والحفاظ على ضغط دم صحي، بفضل مضادات الأكسدة والمركبات النباتية.

البقوليات
مثل الفاصوليا والعدس والحمص والبازلاء، وهي غنية بالألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم والبروتين النباتي، وقد يساعد تناولها بدلًا من اللحوم الحمراء على خفض ضغط الدم.

الكيوي
تشير أبحاث إلى أن تناول حبتين يوميًا لعدة أسابيع قد يخفض ضغط الدم الانقباضي بشكل بسيط، بفضل فيتامين C والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة.

وبشكل عام، تشجع حمية DASH والنظام المتوسطي على تناول الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات والبذور، مع تقليل الصوديوم، للحفاظ على ضغط دم صحي.
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بشكل عام

السلمون

أوميغا

الحمرا

الطويل

التون

ماكري

هنية

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