تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

حبّة جديدة لإنقاص الوزن.. هذا ما كُشف عنها!

Lebanon 24
15-08-2026 | 14:00
A-
A+
حبّة جديدة لإنقاص الوزن.. هذا ما كُشف عنها!
حبّة جديدة لإنقاص الوزن.. هذا ما كُشف عنها! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أظهر دواء تجريبي جديد على شكل حبة يومية نتائج واعدة في مساعدة البالغين المصابين بالسمنة أو زيادة الوزن على خسارة كميات ملموسة من أوزانهم، خلال تجربة سريرية متوسطة المرحلة.

وبحسب "Knowridge"، فإن الدواء، واسمه "aleniglipron"، ينتمي إلى فئة علاجات "GLP-1" المستخدمة في علاج السمنة، لكنه يختلف عن الأدوية المعروفة مثل "Wegovy" لأنه يؤخذ كحبة فموية، لا كحقنة.
Advertisement

ونُشرت التجربة في مجلة "Nature Medicine"، وشملت 230 بالغاً في 38 مركزاً طبياً داخل الولايات المتحدة. وتلقى المشاركون جرعات يومية مختلفة من الدواء أو علاجاً وهمياً، من دون أن يعرف المشاركون أو الباحثون من تلقى الدواء الحقيقي خلال مرحلة التجربة.

وبعد 36 أسبوعاً، خسر من تناولوا جرعة 45 ميليغراماً نحو 9% من وزنهم الأساسي، فيما خسر أصحاب جرعة 90 ميليغراماً نحو 10.7%. أما أعلى جرعة، وهي 120 ميليغراماً، فارتبطت بخسارة بلغت في المتوسط 12.1% من الوزن، مقارنة بنحو 0.5% فقط لدى من تلقوا العلاج الوهمي.

ويعمل "GLP-1" أساساً عبر إرسال إشارات تساعد على ضبط سكر الدم وتقليل الشهية وتعزيز الشعور بالشبع بعد تناول كمية أقل من الطعام. وتكمن أهمية "aleniglipron" في أنه دواء صغير الجزيئات يُصنع كيميائياً، ما قد يجعله أسهل إنتاجاً بكميات كبيرة مقارنة ببعض الأدوية المعقدة التي تؤخذ بالحقن.

وقال روبرت كوشنر، الأستاذ الفخري في الطب في "Northwestern University Feinberg School of Medicine" وأحد معدي الدراسة، إن الدواء يمكن تناوله مع الطعام أو من دونه، ما قد يجعله أسهل استخداماً من بعض العلاجات الفموية التي تتطلب تعليمات دقيقة حول مواعيد الأكل والشرب.

وكانت الآثار الجانبية الأساسية مرتبطة بالجهاز الهضمي، وجاءت غالباً خفيفة إلى متوسطة وتراجعت مع استمرار العلاج. وتوقف 10.4% من المشاركين عن العلاج، فيما لم يسجل الباحثون أي حالة إصابة كبدية ناتجة عن الدواء خلال التجربة.

ورغم أن النتائج مشجعة، فإن الدراسة لا تزال في المرحلة الثانية، وشملت عدداً محدوداً من المشاركين ولم تتجاوز 36 أسبوعاً. لذلك لا يمكن اعتبارها كافية لاعتماد الدواء على نطاق واسع، خصوصاً أن السمنة حالة طويلة الأمد وقد تحتاج إلى علاج لسنوات.

ويخطط الباحثون لتجربة أكبر من المرحلة الثالثة، مع زيادة الجرعات تدريجياً وبوتيرة أبطأ لتحسين قدرة المرضى على تحمل العلاج.
مواضيع ذات صلة
تفاصيل جديدة عن أدوية إنقاص الوزن.. ماذا كُشف عنها؟
lebanon 24
Lebanon24
16/08/2026 11:52:45 Lebanon 24 Lebanon 24
أقراصٌ جديدة تصل بريطانيا.. بديل لحقن إنقاص الوزن
lebanon 24
Lebanon24
16/08/2026 11:52:45 Lebanon 24 Lebanon 24
لإنقاص الوزن هل تحتاج لـ"3 وجبات أم 6"؟ خبراء يحسمون الجدل
lebanon 24
Lebanon24
16/08/2026 11:52:45 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تمتلك أدوية إنقاص الوزن خصائص مضادة للسرطان؟
lebanon 24
Lebanon24
16/08/2026 11:52:45 Lebanon 24 Lebanon 24

school of medicin

الولايات المتحدة

روبرت

كوشنر

العلا

فخري

بيرة

ساسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-08-16
Lebanon24
01:00 | 2026-08-16
Lebanon24
23:00 | 2026-08-15
Lebanon24
16:00 | 2026-08-15
Lebanon24
15:00 | 2026-08-15
Lebanon24
13:00 | 2026-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24