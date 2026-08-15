تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

دواء للقلب يبطئ ألزهايمر؟.. دراسة سويدية تكشف التفاصيل

Lebanon 24
15-08-2026 | 15:00
A-
A+
دواء للقلب يبطئ ألزهايمر؟.. دراسة سويدية تكشف التفاصيل
دواء للقلب يبطئ ألزهايمر؟.. دراسة سويدية تكشف التفاصيل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كشفت دراسة سويدية جديدة أن بعض مميعات الدم الحديثة، وهي أدوية تبطئ الوقت اللازم لتكوين جلطات الدم، قد ترتبط بتراجع أبطأ في القدرات الإدراكية لدى أشخاص يعانون مرض ألزهايمر والرجفان الأذيني في الوقت نفسه.

وبحسب "Knowridge"، ركزت الدراسة على أدوية تُعرف باسم "NOACs"، وهي مميعات دم حديثة تُستخدم أساساً للوقاية من الجلطات الخطيرة، لا لعلاج الخرف أو ألزهايمر مباشرة.

ويؤدي الرجفان الأذيني إلى اضطراب في ضربات القلب، ما قد يسبب تشكل جلطات تنتقل إلى الدماغ وتؤدي إلى سكتة دماغية. وبما أن ألزهايمر قد يتداخل مع مشكلات الأوعية الدموية أو السكتات الصغيرة، يعتقد الباحثون أن منع الجلطات قد يساعد في تقليل ضرر إضافي على الدماغ.

واعتمد فريق من "Karolinska Institutet" على السجل الوطني السويدي للخرف، ودرس بيانات 7308 أشخاص لديهم ألزهايمر ورجفان أذيني. وقارن الباحثون بين 3 مجموعات: مرضى تلقوا مميعات الدم الحديثة "NOACs"، ومرضى استخدموا الدواء الأقدم "warfarin"، وآخرون لم يتلقوا مميعات دم.

وتابع الباحثون التغيرات الإدراكية باستخدام اختبار "MMSE"، وهو اختبار قصير يقيس قدرات التفكير الأساسية. ووجدوا أن المرضى الذين تناولوا "NOACs" تراجعوا إدراكياً بوتيرة أبطأ من المجموعات الأخرى، بفارق يزيد قليلاً على 0.2 نقطة سنوياً مقارنة بمن استخدموا "warfarin" أو لم يتناولوا مميعات.

ورغم أن الفارق يبدو صغيراً وقد لا يُلاحظ من زيارة طبية إلى أخرى، فإن ألزهايمر يتطور على مدى سنوات، ما يجعل أي فرق سنوي صغير محط اهتمام إذا تراكم مع الوقت.

كما ارتبط استخدام "NOACs" بانخفاض خطر الوفاة والسكتات والجلطات والكسور مقارنة بعدم استخدام مميعات الدم. أما "warfarin"، فبدا أنه يقلل خطر الوفاة والسكتات والجلطات أيضاً، لكنه ارتبط بخطر أعلى للنزيف الشديد، وهو أحد المخاطر المعروفة لهذه الأدوية.

وتتميز المميعات الحديثة بأنها أسهل استخداماً لدى كثير من المرضى مقارنة بـ"warfarin"، الذي يحتاج إلى مراقبة دقيقة وقد يتأثر بالنظام الغذائي وأدوية أخرى وتغيرات الحالة الصحية.

لكن الباحثين شددوا على ضرورة الحذر في تفسير النتائج، لأن الدراسة لم تكن تجربة عشوائية، بل اعتمدت على بيانات واقعية من مرضى اختار الأطباء علاجاتهم مسبقاً. وهذا يعني أن عوامل مثل الهشاشة الصحية أو خطر النزيف أو أمراض أخرى قد تكون أثرت في اختيار العلاج والنتائج معاً.

ولا تثبت الدراسة أن مميعات الدم الحديثة تؤثر مباشرة في آلية ألزهايمر نفسها. والاحتمال الأقرب أنها قد تحمي الدماغ بشكل غير مباشر عبر تقليل السكتات والضرر الوعائي الإضافي.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
دواء يحمي قلوب الأطفال من آثار العلاج الكيميائي.. دراسة تكشف نتائج تمتد لسنوات
lebanon 24
Lebanon24
16/08/2026 11:52:55 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يمكن إبطاء الشيخوخة؟ دراسة تكشف دوراً غير متوقع للعضلات
lebanon 24
Lebanon24
16/08/2026 11:52:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الاكتئاب يغيّر نظرة العين للعالم.. دراسة تكشف التفاصيل
lebanon 24
Lebanon24
16/08/2026 11:52:55 Lebanon 24 Lebanon 24
طعام يومي يهدد القلب.. دراسة تكشف الخطر
lebanon 24
Lebanon24
16/08/2026 11:52:55 Lebanon 24 Lebanon 24

النظام الغذائي

السجل الوطني

كيت باست

السويدي

السويد

ون بين

العلا

بترا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-08-16
Lebanon24
01:00 | 2026-08-16
Lebanon24
23:00 | 2026-08-15
Lebanon24
16:00 | 2026-08-15
Lebanon24
14:00 | 2026-08-15
Lebanon24
13:00 | 2026-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24