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صحة

ضيق النفس وتورم القدمين.. متى يكون القلب في خطر؟

Lebanon 24
15-08-2026 | 16:00
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ضيق النفس وتورم القدمين.. متى يكون القلب في خطر؟
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فشل القلب حالة خطيرة، لكن اسمها قد يكون مضللاً. فهي لا تعني أن القلب توقف فجأة، بل أنه لم يعد قادراً على ضخ الدم بكفاءة كافية لتلبية حاجات الجسم، أو أنه يفعل ذلك فقط عندما يرتفع الضغط داخله بشكل غير طبيعي.
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وبحسب "Knowridge"، يعيش ملايين الأشخاص مع فشل القلب، وتزداد الإصابة به مع التقدم في العمر. وقد يظهر بعد تلف في القلب بسبب أمراض الشرايين التاجية، أو نوبة قلبية سابقة، أو ارتفاع ضغط الدم لفترة طويلة، أو مشكلات في صمامات القلب.

ومن أبرز العلامات ضيق التنفس، الذي قد يبدأ أثناء المشي أو ممارسة نشاط يومي، ثم يظهر لاحقاً أثناء الراحة أو عند الاستلقاء. ويحدث ذلك لأن ضعف ضخ الدم قد يؤدي إلى تراكم الضغط خلف القلب، فتتجمع السوائل في الرئتين وتصبح عملية التنفس أصعب.

ويُعد تورم القدمين والكاحلين والساقين علامة شائعة أخرى. فعندما تضعف الدورة الدموية وتحتفظ الكلى بمزيد من الملح والماء، تبدأ السوائل بالتجمع في أنسجة الجسم. وقد يرافق ذلك ارتفاع مفاجئ في الوزن خلال فترة قصيرة، وهو مؤشر مهم لدى من شُخصوا سابقاً بفشل القلب.

كما قد يشعر المصاب بتعب شديد عند القيام بأنشطة كانت سهلة سابقاً، مثل صعود الدرج أو التسوق أو المشي. فالعضلات والأنسجة لا تحصل على كمية كافية من الدم، ما يجعل الجهد اليومي أكثر إرهاقاً.

وقد يظهر أيضاً سعال مستمر أو صفير في التنفس، خصوصاً عند الاستلقاء، بسبب تراكم السوائل في الرئتين. أما خروج مادة رغوية وردية أو ممزوجة بالدم مع السعال، فقد يكون علامة طارئة تستدعي عناية طبية فورية.

ومن الأعراض المحتملة كذلك تسارع ضربات القلب أو عدم انتظامها، إذ يحاول القلب التعويض عبر النبض بسرعة أكبر للحفاظ على تدفق الدم. وقد يترافق فشل القلب أحياناً مع اضطرابات في النظم مثل الرجفان الأذيني.

ولا تقتصر العلامات على الصدر والتنفس. فقد يسبب فشل القلب فقدان الشهية أو الغثيان أو الشعور بالامتلاء، بسبب تغير تدفق الدم إلى الجهاز الهضمي أو تراكم السوائل في البطن. وفي الحالات المتقدمة، قد تظهر صعوبة في التركيز أو نعاس غير معتاد أو ارتباك.

وتشير إرشادات طبية إلى أن اكتشاف الأعراض مبكراً وعلاج فشل القلب يمكن أن يحسّن نوعية الحياة ويقلل دخول المستشفى. وقد يشمل العلاج أدوية متعددة، وتغييرات في نمط الحياة، وأحياناً أجهزة مزروعة أو جراحة، بحسب حالة المريض.

الخلاصة أن الأعراض وحدها لا تكفي لتشخيص فشل القلب، لأنها قد تنتج من حالات أخرى. لكن ضيق التنفس الجديد أو المتفاقم، والتورم المستمر، والزيادة السريعة غير المبررة في الوزن، والتعب الشديد، كلها علامات تستدعي مراجعة الطبيب. أما ضيق النفس الحاد، أو الإغماء، أو ألم الصدر، فتحتاج إلى طوارئ فوراً.
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