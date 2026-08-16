من بينها تحسين صحة القلب.. هذه فوائد المشي الصباحي

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من فوائد المشي الصباحي انه يُساعد على تحسين صحة القلب والدورة الدموية، وتقوية العضلات والمفاصل، كما قد يساهم في تحسين المزاج وتقليل التوتر.وفي هذا الإطار استعرض موقع "WebMD" بالتفصيل الفوائد الصحية للمشي الصباحي وتأثيره على الصحة النفسية:تحسين صحة القلبيساعد المشي على رفع معدل ضربات القلب وتحسين الدموية، ومع الانتظام عليه قد يساهم في خفض ضغط وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.قوية العضلاتيساعد المشي الصباحي على تقوية عضلات الساقين والبطن، كما يساهم في تحسين الحركة والقوة البدنية، ويقلل من الضغط الواقع على المفاصل.دعم صحة المفاصلتساعد حركة المفاصل أثناء المشي على توزيع السائل المفصلي، ما قد يساهم في تحسين حركتها ووصول الأكسجين والعناصر الغذائية إليها.تعزيز المناعةقد يرتبط المشي المنتظم بتحسين وظائف الجهاز المناعي وتقليل عدد أيام المرض لدى بعض الأشخاص، كما قد يساعد على جعل أعراض بعض العدوى أكثر اعتدالًا.تحسين وظائف المخقد يساعد المشي على تحسين بعض الوظائف الإدراكية، كما تشير بعض الأبحاث إلى ارتباط المشي المنتظم بانخفاض خطر الإصابة بالخرف ومرض ألزهايمر.كما يساعد المشي الصباحي على تحسين الصحة النفسية، خاصة عند ممارسته لمدة تتراوح بين 20 و30 دقيقة أو أكثر، لعدة أيام أسبوعيًا.تحسين المزاجقد يساعد المشي المنتظم على تحسين الحالة المزاجية وتقليل أعراض الاكتئاب الخفيفة إلى المتوسطة، كما يمكن أن يساهم في تقليل الشعور بالتوتر.تقليل التوترتعزيز الإبداع وصفاء الذهنقد يساعد المشي أيضا على تحسين القدرة على التفكير وحل المشكلات، كما تشير الدراسات إلى أن الحركة قد تكون أكثر فاعلية في تعزيز الإبداع مقارنة بالجلوس لفترات طويلة.تحسين جودة النومقد يساعد النشاط البدني المنتظم، ومنه المشي، على تحسين جودة النوم، وهو ما قد ينعكس بدوره على الحالة المزاجية والطاقة في اليوم التالي، كما ينشط الدورة الدموية وتحريك عضلات الجسم، ما قد يمنح الشخص شعورًا أكبر بالنشاط والطاقة خلال اليوم. (إرم نيوز).