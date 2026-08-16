فحص جديد يكشف مؤشرات الزهايمر في الدماغ

أعلنت شركة لانثيوس هولدينغز عن موافقة والدواء الأميركية على استخدام عامل مشع في فحوصات الدماغ للمساعدة في تقييم حالات الزهايمر.

وأوضحت الشركة أن هذا العامل المُشع، الذي يحمل الاسم التجاري تاوكلاريفي، يُحقن قبل إجراء فحص (PET)، بحسب ما نقلته " ".

وذكرت الشركة أن أكثر من 7 ملايين شخص في مصابون بمرض الزهايمر، وقد يتجاوز عدد المصابين به ممن تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر 13 مليونًا بحلول عام 2050.

بروتينات تاو ومرض الزهايمر

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ويُظهر هذا العامل ترسبات غير طبيعية لبروتينات تاو المرتبطة بمرض الزهايمر في صور الدماغ لدى البالغين الذين يعانون من ضعف إدراكي ويخضعون للتقييم للكشف عن المرض.

واستندت الموافقة إلى دراستين قام فيهما قارئان مستقلان بتقييم فحوصات التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET) باستخدام تاوكلاريفي لأكثر من 500 مشارك، وصنفا نتائجهم إلى إيجابية أو سلبية لوجود اعتلال تاو.

ليلي تهيمن على الدواء

وصرح المحلل في شركة بي. رايلي للأوراق المالية، يوان تشي، لوكالة رويترز، بأن سوق تصوير تاو تهيمن عليه شركة إيلي ليلي من خلال دواء تاوفيد، الذي تمت الموافقة عليه عام 2020، وتبلغ قيمته على الأرجح أقل من 100 مليون دولار سنويًا.

ومع ذلك، فإن الاستخدام السريري لتصوير تاو لا يزال محدودًا لعدم وجود علاج معتمد لمرض الزهايمر يستهدف تاو، كما صرّح تشي.

ويعد مرض الزهايمر مرضاً دماغياً متفاقماً، وهو السبب الأكثر شيوعًا للخرف، حيث يُلحق ضررًا تدريجيًا بالذاكرة والتفكير والقدرة على أداء المهام اليومية.