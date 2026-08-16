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صحة

علكة تحارب فيروس سرطان الفم؟

Lebanon 24
16-08-2026 | 23:00
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علكة تحارب فيروس سرطان الفم؟
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طوّر باحثون علكة علاجية تعتمد على بروتين نباتي، أظهرت في تجارب أولية قدرة على خفض مستويات فيروس الورم الحليمي البشري HPV، إلى جانب ميكروبات أخرى مرتبطة بسرطان الفم.

ووفقًا لصحيفة نيويورك بوست، نجحت العلكة في خفض مستوى فيروس الورم الحليمي البشري في عينات اللعاب بنسبة وصلت إلى 93%.

بروتين نباتي لمواجهة الفيروسات

وجاء تطوير العلكة ضمن أبحاث أجراها فريق من كلية طب الأسنان في جامعة بنسلفانيا، كان يبحث عن بروتين مضاد للفيروسات يمكنه الارتباط بها ومنعها من إصابة الخلايا.

ووجد الباحثون أن نبات الفاصولياء الياقوتية، المعروف أيضًا باسم اللبلاب الأرجواني، يحتوي على بروتين يُعرف باسم FRIL، يستطيع التسبب في تكتل الفيروسات، ما يحد من قدرتها على دخول الخلايا.

كما أظهرت النتائج أن البروتين قد يساعد في الحد من قدرة الفيروسات الموجودة داخل الخلايا على مواصلة العدوى.

وقال البروفسور هنري دانييل، الذي قاد فريق البحث، إن التجارب أظهرت إمكانية تحييد عدة فيروسات موجودة في تجويف الفم باستخدام العلكة.

تكلفة منخفضة وتجارب بشرية مرتقبة

ويرى الباحثون أن انخفاض تكلفة إنتاج العلكة قد يمثل إحدى أبرز مزاياها، خصوصًا إذا أثبتت فعاليتها وسلامتها في التجارب السريرية.

وينتظر الفريق الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية للانتقال إلى المرحلة التالية من الاختبارات، والتي ستشمل متطوعين من البشر لمدة أربعة أسابيع، على أن يمضغ المشاركون العلكة ثلاث مرات يوميًا.

وفي الوقت الحالي، ينظر الباحثون إلى العلكة باعتبارها علاجًا مساعدًا يمكن استخدامه إلى جانب العلاجات التقليدية لسرطان الفم، مثل الجراحة والعلاج الإشعاعي، مع آمال بإمكانية تطويرها مستقبلًا لتصبح متاحة دون وصفة طبية.

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