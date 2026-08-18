عادات يومية تساعدك على نوم أفضل وأكثر راحة.. ما هي؟

بحسب اختصاصيين في كلينيك، فإن ما يعرف بـ"نظافة النوم" يشمل مجموعة من العادات التي تساعد الجسم والعقل على الاستعداد للراحة، فيما قد تؤدي ممارسات يومية بسيطة إلى تقليل جودة النوم أو زيادة صعوبة الاستغراق فيه.

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ابتعد عن الكافيين في وقت مبكر



قد يكون فنجان القهوة الذي تتناوله في وقت متأخر أحد أسباب بقائك مستيقظاً ليلاً. فالكافيين مادة منبهة للجهاز العصبي، ولذلك توصي كليفلاند كلينيك بتجنب المشروبات المحتوية عليه في وقت متأخر من اليوم، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يعانون صعوبة في النوم.



ولا يقتصر الكافيين على القهوة، بل يوجد أيضاً في الشاي وبعض المشروبات والشوكولا. وتشير إرشادات أخرى للمؤسسة إلى أن تجنب هذه المنتجات خلال الساعات السابقة للنوم قد يساعد على تحسين النوم.



تجنب النيكوتين قبل النوم



النيكوتين أيضاً من المواد المنبهة، وبالتالي فإن استخدامه في الفترة السابقة للنوم قد يجعل الاسترخاء والاستغراق في النوم أكثر صعوبة.



وتضع كليفلاند كلينيك النيكوتين إلى جانب الكافيين ضمن المنبهات التي يفضل الابتعاد عنها قبل النوم، خصوصاً لدى من يواجهون مشكلات في الحصول على نوم مريح.