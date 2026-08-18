المغنيسيوم والكولاجين.. هل يمنح تناولهما معًا فوائد إضافية؟

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يحظى المغنيسيوم والكولاجين باهتمام متزايد لدورهما المحتمل في دعم صحة المفاصل والبشرة، لكن هل يمنح تناولهما معًا فوائد أكبر؟وبحسب تقرير نشره موقع "Verywell Health"، يؤدي كل منهما وظائف مختلفة؛ فالمغنيسيوم يشارك في العديد من العمليات الحيوية، بينما يعد الكولاجين بروتينًا أساسيًا في الجلد والغضاريف والأنسجة الضامة.ورغم إمكانية تناولهما معًا، لا توجد حتى الآن أدلة سريرية كافية تثبت أن الجمع بينهما يقدم فوائد إضافية مقارنة بتناول كل مكمل منفردًا.تختلف فوائد مكملات المغنيسيوم بحسب نوعها؛ فسترات المغنيسيوم تستخدم أحيانًا كملين، بينما يرتبط جليسينات المغنيسيوم بالنوم، وثريونات المغنيسيوم بالوظائف الإدراكية والذاكرة.وقال مودلو، طبيب الطب الوظيفي في " "، إن المغنيسيوم يؤدي أدوارًا مرتبطة بالغضاريف والالتهاب، وقد يساهم في تقليل التهابات المفاصل.الكولاجين مكون أساسي في الجلد والغضاريف والأنسجة الضامة. وتشير بعض الدراسات إلى أن مكملاته قد تساعد في تحسين مرونة البشرة، ودعم حركة المفاصل وتقليل آلامها لدى بعض الأشخاص.وتختلف النتائج بحسب نوع المكمل والجرعة ومدة الاستخدام والحالة الصحية.يمكن تناول المغنيسيوم والكولاجين معًا ، لكن لا توجد أدلة تثبت أن الجمع بينهما يضاعف فوائدهما أو يمنح المفاصل والبشرة تأثيرًا أكبر.كما ينصح الخبراء بمراجعة مكونات المكملات، خصوصًا عند استخدام أكثر من منتج، لتجنب الحصول على كميات زائدة من بعض العناصر. وينبغي كذلك اختيار مكملات الكولاجين من مصادر موثوقة، نظرًا لاحتمال احتواء بعض المنتجات على معادن ثقيلة.