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صحة

حفنة صغيرة يومياً.. ماذا تفعل المكسرات بجسمك؟

Lebanon 24
19-08-2026 | 11:00
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حفنة صغيرة يومياً.. ماذا تفعل المكسرات بجسمك؟
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تُعدّ المكسرات من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، إذ تحتوي على البروتين والألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وترتبط بعدد من الفوائد الصحية، خصوصاً عند تناولها باعتدال.

وبحسب موقع "فيري ويل هيلث"، توصي الإرشادات الغذائية عادةً بتناول نحو 30 غراماً من المكسرات يومياً، أي ما يعادل تقريباً حفنة صغيرة، مع اختلاف الكمية بحسب حجم اليد ونوع المكسرات. وتشمل التوصية المكسرات الشجرية، مثل اللوز والجوز والكاجو والبندق، إضافة إلى الفول السوداني.
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ويرتبط تناول المكسرات بانتظام بتحسين صحة القلب، إذ تشير الأبحاث إلى انخفاض معدلات الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية لدى الأشخاص الذين يتناولونها ضمن نظام غذائي متوازن. كما قد تساعد الألياف والبروتين الموجودان فيها على تعزيز الشعور بالشبع ودعم التحكم في الوزن.

وتحتوي المكسرات أيضاً على مضادات أكسدة ومعادن قد تسهم في تقليل الالتهابات والإجهاد التأكسدي، وهما عاملان مرتبطان بعدد من الأمراض المزمنة. وتشير بعض الدراسات كذلك إلى ارتباط تناولها بانخفاض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، إلا أن المكسرات وحدها لا تمنع الإصابة بالسرطان.

ويُفضّل اختيار المكسرات النيئة أو المحمصة وغير المملحة، وتجنّب الأنواع التي تحتوي على كميات كبيرة من الملح أو السكريات المضافة.

ورغم فوائدها، قد يؤدي الإفراط في تناول المكسرات إلى الانتفاخ والغازات واضطرابات الجهاز الهضمي، بسبب محتواها المرتفع نسبياً من الألياف.

كذلك، ينبغي تجنّب المكسرات تماماً من قبل الأشخاص الذين يعانون حساسية تجاه الفول السوداني أو المكسرات الشجرية. 

ويُنصح أيضاً بعدم الإفراط في تناول جوز البرازيل، نظراً لاحتوائه على مستويات مرتفعة من السيلينيوم، الذي قد يؤدي الإفراط فيه إلى آثار سلبية على الصحة.
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