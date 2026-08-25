لماذا لا يضحك بعض الأشخاص بصوت عالٍ؟ دراسة تجيب

يعبر كل شخص عن مشاعره بطريقته الخاصة. ويقول علماء النفس إن كبت الضحك بشكل متكرر قد يعكس أحياناً أنماطاً عاطفية أعمق من مجرد سمة شخصية. فالاكتفاء بابتسامة هادئة لا يعني بالضرورة أن الشخص غير سعيد أو مكتئب أو منعزل عاطفياً، بل قد يرتبط بضبط النفس العاطفي أو الخوف من النقد أو ضغوط الحياة أو حتى بتجارب الطفولة المبكرة.



وفقاً لما نشرته صحيفة ، يعد الضحك أحد أكثر أشكال التعبير العاطفي طبيعية لدى البشر. وعندما يُكبت بصورة متكررة، فإن علم النفس يشير غالباً إلى أسباب كامنة تستحق الفهم. وفيما يلي أبرز التفسيرات النفسية التي قد تفسر ندرة ضحك بعض الأشخاص من أعماق قلوبهم:

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1. كبت المشاعر



يرتبط أحد أبرز التفسيرات بنظرية تنظيم المشاعر، التي تدرس كيفية إدارة الأفراد لمشاعرهم بوعي أو دون وعي. وبحسب عالم النفس غروس، يميل بعض الأشخاص إلى كبت مشاعرهم ليبدوا أكثر هدوءاً أو مهنية أو قبولاً من الناحية الاجتماعية.



2. الخوف من النقد



يخشى بعض الأشخاص أن يجعلهم الضحك بصوت عالٍ يبدون طفوليين أو محرجين أو باحثين عن الاهتمام. ويتوافق ذلك مع أبحاث القلق الاجتماعي، حيث ينشغل الأفراد بكيفية تقييم الآخرين لهم. ويصف علماء النفس هذه الحالة بأنها "فرط مراقبة الذات"، أي الميل إلى ضبط السلوك باستمرار لتجنب الأحكام الاجتماعية السلبية.

3. الإجهاد المزمن



أظهرت الدراسات النفسية أن الإجهاد المزمن يؤثر في طريقة اختبار المشاعر الإيجابية. ووفق نظرية "التوسيع والبناء" التي طورتها عالمة النفس باربرا فريدريكسون، تساعد المشاعر الإيجابية على توسيع التفكير وتعزيز الإبداع والانفتاح. أما الإجهاد المستمر فيدفع العقل إلى التركيز على التحديات ومصادر التهديد، ما يقلل من فرص الاستجابة العفوية للمرح والضحك.



4. ضبط النفس العاطفي



تلعب الشخصية دوراً مهماً في طريقة السعادة. وتشير أبحاث نموذج السمات الخمس الكبرى للشخصية إلى أن الأفراد الأقل انبساطاً يعبرون عن مشاعرهم الإيجابية بصورة أكثر هدوءاً مقارنة بالأشخاص المنفتحين. وهذا لا يعني أنهم لا يستمتعون بالفكاهة، بل إنهم يفضلون التعبير عنها باعتدال. لذلك قد تكون الابتسامة الهادئة جزءاً من أسلوبهم الطبيعي في التواصل.