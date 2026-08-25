تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

أيهما الأفضل لصحتك.. السكر الأبيض أم شراب القيقب؟

Lebanon 24
25-08-2026 | 10:28
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
أيهما الأفضل لصحتك.. السكر الأبيض أم شراب القيقب؟
أيهما الأفضل لصحتك.. السكر الأبيض أم شراب القيقب؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قد يكون شراب القيقب بديلًا للسكر الأبيض في بعض الأطعمة والمشروبات، خاصة أنه يمتلك مؤشرًا جلايسيميًا أقل قليلًا، ما يعني أنه قد يسبب ارتفاعًا أبطأ في مستويات سكر الدم مقارنة بالسكر الأبيض.
Advertisement

وتشير بعض الدراسات إلى أن هذا التأثير قد يكون مفيدًا للأشخاص الذين يحتاجون إلى مراقبة مستويات السكر في الدم، مثل مرضى السكري.
 
كما يحتوي شراب القيقب على حمض الأبسيسيك، وهو هرمون نباتي قد يساهم في تنظيم مستويات السكر وتحسين حساسية الأنسولين، وهو مركب لا يوجد في السكر الأبيض.

ويمكن استخدام شراب القيقب في عدد من الوصفات بدلًا من السكر، مع مراعاة أنه سائل وأحلى من السكر، لذلك تحتاج الوصفة عادةً إلى كمية أقل منه.

ففي المخبوزات، يمكن استخدام نحو ثلاثة أرباع كوب من شراب القيقب بدلًا من كوب من السكر، مع تقليل كمية السوائل الأخرى في الوصفة ببضع ملاعق كبيرة.

كما يمكن إضافته إلى القهوة والشاي والشوكولاتة الساخنة والعصائر، أو استخدامه لتحلية الشوفان، وإضفاء نكهة حلوة على تتبيلات السلطات واللحوم.

رغم احتواء شراب القيقب على بعض العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي لا يوفرها السكر الأبيض، فإنه يظل في الأساس مصدرًا للسكر، ويُصنف ضمن السكريات المضافة. لذلك، لا يعني استبدال السكر بشراب القيقب إمكانية تناوله بكميات كبيرة. (إرم نيوز) 
مواضيع ذات صلة
الخبز الأسمر مقابل الخبز الأبيض: أيهما أفضل لمستوى السكر في الدم؟
lebanon 24
Lebanon24
25/08/2026 19:59:15 Lebanon 24 Lebanon 24
البطيخ الأحمر أم الشمام.. أيهما الأفضل لصحة الجسم؟
lebanon 24
Lebanon24
25/08/2026 19:59:15 Lebanon 24 Lebanon 24
كحوليات السكر أم المحليات الاصطناعية.. أيهما أفضل كبديل للسكر؟
lebanon 24
Lebanon24
25/08/2026 19:59:15 Lebanon 24 Lebanon 24
ما الأفضل لصحتك المشروبات الغازية العادية أم "الدايت"؟
lebanon 24
Lebanon24
25/08/2026 19:59:15 Lebanon 24 Lebanon 24

السكري

الشوف

كاني

سيسي

بيرة

سولي

كولا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
12:03 | 2026-08-25
Lebanon24
07:38 | 2026-08-25
Lebanon24
03:35 | 2026-08-25
Lebanon24
00:13 | 2026-08-25
Lebanon24
23:00 | 2026-08-24
Lebanon24
16:49 | 2026-08-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24