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صحة

هل التحول للسجائر الإلكترونية قد يسهل الإقلاع عن التدخين؟

Lebanon 24
26-08-2026 | 03:28
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أظهرت دراسة واسعة النطاق أن الإقلاع عن التدخين عبر استخدام السجائر الإلكترونية التي تحتوي على النيكوتين يحقق نسبة نجاح أعلى من الطرق الأخرى.

وتمكن ما بين 8 و10 أشخاص من كل 100 مشارك في الدراسة من الامتناع عن تدخين السجائر لمدة ستة شهور، على الأقل، بهذه الطريقة.

أما في الطرق الأخرى، لم تتجاوز نسبة النجاح 6%، وذلك بحسب دراسة مراجعة أجرتها شبكة "كوكرين" الدولية للأبحاث.
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نُشرت الدراسة التي أجرتها مجموعة باحثين بقيادة جيمي هارتمان-بويس، من جامعة ماساتشوستس، في أمهرست بالولايات المتحدة، عبر الإنترنت في "مكتبة كوكرين".
وتُعِد شبكة كوكرين معلومات بشأن قضايا طبية استنادا إلى دراسات عالية الجودة. واستخدمت الشبكة في دراسة المراجعة الخاصة بالإقلاع عن التدخين نتائج 80 دراسة عشوائية محكومة شملت ما مجموعه 29 ألفا و861 مشاركا. وتعني العشوائية هنا تقسيم المشاركين على مجموعات التجارب وفقا لمبدأ الصدفة البحتة.

ويعني التحكم أن مجموعات التجارب المختلفة تُقارَن بمجموعة ضابطة لا تُجرى عليها أي تجربة.

وأظهرت الدراسات مجتمعة أن الإقلاع عن التدخين باستخدام السجائر الإلكترونية المحتوية على النيكوتين ينجح في 8 إلى 10% من الحالات. وفي المقابل، تبلغ النسبة نحو 6% فقط عند استخدام السجائر الإلكترونية الخالية من النيكوتين وكذلك علاجات بدائل النيكوتين، التي يحصل فيها المرضى على النيكوتين عن طريق اللصقات أو العلكة أو أقراص الاستحلاب أو البخاخات.

ولم يتمكن سوى 5% من الإقلاع عن التدخين دون مساعدة أو بمساعدة العلاج السلوكي فقط.
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