هل تعاني الانتفاخ بعد الطعام؟ هذه التركيبات قد تكون السبب

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وبحسب موقع "The Ayurvedic Institute"، تعتبر مبادئ الأيورفيدا أن بعض التركيبات الغذائية قد تجعل عملية الهضم أكثر صعوبة لدى بعض الأشخاص، مع الإشارة إلى أن هذه التوصيات تستند إلى الطب التقليدي ولا تُعد قواعد طبية مثبتة تنطبق على الجميع.ومن بين التركيبات التي يُنصح بتجنبها وفق الأيورفيدا، الجمع بين الفاصوليا والفاكهة أو الجبن أو البيض أو الأسماك أو الحليب واللحوم والزبادي، وكذلك تناول البيض مع البطيخ أو الحليب أو الجبن أو الأسماك واللحوم.وتشمل التوصيات أيضاً عدم الجمع بين الحبوب والفاكهة، أو الليمون والحليب أو الخيار أو الطماطم والزبادي. كما يُنصح بعدم تناول الحليب مع الموز والبطيخ والفواكه الحامضة والأسماك واللحوم والزبادي.أما الزبادي، فتعتبر الأيورفيدا أن من الأفضل عدم تناوله مع الفاكهة والجبن والبيض والأسماك واللحوم والحليب والمشروبات الساخنة، إضافة إلى بعض الخضراوات مثل الطماطم والبطاطا والباذنجان.ويحظى البطيخ بتوصية خاصة، إذ يُفضل وفق هذا النظام تناوله منفرداً، وعدم جمعه مع منتجات الألبان والبيض والأطعمة المقلية والحبوب والنشويات.وتبقى هذه التوصيات جزءاً من مبادئ الأيورفيدا التقليدية، ولا تتوافر أدلة علمية كافية تثبت أن هذه التركيبات تسبب مشكلات هضمية لدى جميع الأشخاص.