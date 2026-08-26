تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

هل تعاني الانتفاخ بعد الطعام؟ هذه التركيبات قد تكون السبب

Lebanon 24
26-08-2026 | 08:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
هل تعاني الانتفاخ بعد الطعام؟ هذه التركيبات قد تكون السبب
هل تعاني الانتفاخ بعد الطعام؟ هذه التركيبات قد تكون السبب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قد يرتبط الشعور بالانتفاخ والغازات بعد تناول الطعام بطبيعة الوجبة وكميتها وسرعة تناولها، فيما تربط بعض أنظمة الطب التقليدي هذه الأعراض أيضاً بالجمع بين أنواع معينة من الأطعمة.

وبحسب موقع "The Ayurvedic Institute"، تعتبر مبادئ الأيورفيدا أن بعض التركيبات الغذائية قد تجعل عملية الهضم أكثر صعوبة لدى بعض الأشخاص، مع الإشارة إلى أن هذه التوصيات تستند إلى الطب التقليدي ولا تُعد قواعد طبية مثبتة تنطبق على الجميع.
Advertisement

ومن بين التركيبات التي يُنصح بتجنبها وفق الأيورفيدا، الجمع بين الفاصوليا والفاكهة أو الجبن أو البيض أو الأسماك أو الحليب واللحوم والزبادي، وكذلك تناول البيض مع البطيخ أو الحليب أو الجبن أو الأسماك واللحوم.

وتشمل التوصيات أيضاً عدم الجمع بين الحبوب والفاكهة، أو الليمون والحليب أو الخيار أو الطماطم والزبادي. كما يُنصح بعدم تناول الحليب مع الموز والبطيخ والفواكه الحامضة والأسماك واللحوم والزبادي.

أما الزبادي، فتعتبر الأيورفيدا أن من الأفضل عدم تناوله مع الفاكهة والجبن والبيض والأسماك واللحوم والحليب والمشروبات الساخنة، إضافة إلى بعض الخضراوات مثل الطماطم والبطاطا والباذنجان.

ويحظى البطيخ بتوصية خاصة، إذ يُفضل وفق هذا النظام تناوله منفرداً، وعدم جمعه مع منتجات الألبان والبيض والأطعمة المقلية والحبوب والنشويات.

وتبقى هذه التوصيات جزءاً من مبادئ الأيورفيدا التقليدية، ولا تتوافر أدلة علمية كافية تثبت أن هذه التركيبات تسبب مشكلات هضمية لدى جميع الأشخاص.
مواضيع ذات صلة
هل تعاني من الأرق؟ ابتعد عن هذه الأطعمة
lebanon 24
Lebanon24
26/08/2026 17:58:20 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تشعر بالجوع مباشرة بعد تناول الطعام؟ أخصائية تغذية تشرح السبب
lebanon 24
Lebanon24
26/08/2026 17:58:20 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تعاني من التعب أو تقلب المزاج؟ اليكم السبب
lebanon 24
Lebanon24
26/08/2026 17:58:20 Lebanon 24 Lebanon 24
إذا كنتم تعانون من الأرق.. ابتعدوا عن هذه الأطعمة قبل النوم
lebanon 24
Lebanon24
26/08/2026 17:58:20 Lebanon 24 Lebanon 24

أيورفيدا

التركي

الغاز

الترك

ألبان

ماك و

تركي

بالا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-08-26
Lebanon24
04:00 | 2026-08-26
Lebanon24
03:28 | 2026-08-26
Lebanon24
23:00 | 2026-08-25
Lebanon24
16:02 | 2026-08-25
Lebanon24
15:27 | 2026-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24