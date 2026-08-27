متى يكون أفضل وقت لتناول مرق العظام؟ إليك الإجابة

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يمكن تناوله في أي وقت، خصوصًا بعد التمارين، لاحتوائه على الكولاجين والأحماض الأمينية التي تدعم الأنسجة الضامة والمفاصل.يُفضّل تناوله مساءً، قبل النوم بساعة أو ساعتين، إذ يحتوي على الجلايسين الذي قد يساعد على الاسترخاء ودعم النوم. ويُستحسن اختيار الأنواع منخفضة الصوديوم.يناسب تناوله صباحًا أو ظهرًا، إذ يوفر البروتين وبعض والإلكتروليتات، وقد يعزز الترطيب والشعور بالشبع.يمكن تناوله في أي وقت، لاحتوائه على الجيلاتين والكولاجين والجلوتامين. إلا أن الأدلة على فوائد محددة للجهاز الهضمي لا تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات البشرية.يُفضّل تناوله خلال ساعة من انتهاء التمرين، إذ يوفر أحماضًا أمينية وسوائل وصوديوم قد تساعد في دعم تعافي الجسم وتعويض ما يُفقد مع التعرق.