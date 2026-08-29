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صحة

عند إنقاص الوزن..أين تذهب الدهون؟

Lebanon 24
29-08-2026 | 04:00
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يتساءل البعض عن مصير الدهون في الجسم عند اتباع حمية أو خطة من شأنها أن تؤدي إلى إنقاص الوزن. 

ويؤكد مختصون أن الدهون لا تتحول إلى عضلات ولا تختفي ببساطة، فعندما يستهلك الجسم طاقة أكثر مما يحصل عليه من الطعام، يبدأ باستخدام مخزون الطاقة.
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ومع استمرار العجز الحراري تصبح الدهون مصدرا رئيسا للطاقة. وعند تكسير الدهون تنتج أساسا ثاني أكسيد الكربون والماء.

وبحسب موقع  "HuffPost"، فإن نحو 84% من الدهون المفقودة تتحول في النهاية إلى ثاني أكسيد الكربون ويطرحها الجسم عبر الرئتين أثناء الزفير، بينما يتحول نحو 16% إلى ماء يُطرح أساسا عبر البول والعرق. 

هذا يعني أن العبارة الشائعة بأننا «نتنفس الدهون» صحيحة إلى حد كبير، لكن بصورة كيميائية أدق: ذرات الكربون في الدهون تتحول إلى ثاني أكسيد الكربون، الذي يخرج مع الزفير. أما الماء الناتج من العملية فيغادر الجسم عبر سوائل الجسم.

وهناك فرق بين فقدان الدهون وفقدان الماء، فعندما يتعرق الشخص بشدة أثناء الرياضة أو الساونا، قد ينخفض وزنه بسرعة، لكن معظم هذا الانخفاض يكون ماء، ويعود عادة بعد تعويض السوائل؛ وهذا ليس هو فقدان الدهون نفسه.

ويذكر أن هذه الحقيقة العلمية لم تكن مفهومة تماما لدى كثير من الأطباء حتى نشرت دراسة أسترالية عام 2014 وأوضحت بصورة حاسمة المسار الذي تسلكه الدهون عند فقدان الوزن. 
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