أطعمة قد تساعد على تحسين امتصاص المغنيسيوم l قبل 4 ساعات.. تعرفوا على ابرزها

لا تتوقف استفادة الجسم من المغنيسيوم على كمية المعدن الموجودة في الطعام، إذ يتأثر امتصاصه بالجرعة ومكونات الوجبة وحالة الجهاز الهضمي.





وبحسب المعاهد الوطنية الأميركية للصحة، يمتص الجسم عادة ما بين 30 و40 بالمئة من المغنيسيوم الموجود في الطعام والشراب.

Advertisement

وتشير مراجعة علمية إلى أن البروتين وبعض الكربوهيدرات قليلة الهضم أو غير القابلة للهضم، مثل النشا المقاوم، قد تدعم امتصاص المعدن، بينما يمكن للفيتات وبعض أنواع الألياف أن تحد منه.وفي تقرير نشره موقع "Verywell Health"، أشار إلى 7 أطعمة تجمع بين توفير المغنيسيوم أو احتوائها على مكونات قد تساعد الجسم على الاستفادة منه، وهي الدجاج والشوفان والتوت والحليب والموز والزبادي والحمص.لكن الأدلة لا تدعم القول إن هذه الأطعمة ترفع امتصاص المغنيسيوم بصورة كبيرة أو مضمونة، كما تختلف قوة الأدلة المتعلقة بكل طعام.الدجاجيمثل الدجاج مصدراً للبروتين، الذي يتحلل أثناء الهضم إلى مركبات أصغر تُعرف بالببتيدات، وقد يرتبط بعضها بالمغنيسيوم ويساعد على بقائه في صورة قابلة للامتصاص.لكن هذه الآلية تتعلق بالبروتينات عموماً، ولا توجد أدلة سريرية كافية تثبت أن تناول الدجاج تحديداً يضمن زيادة امتصاص المغنيسيوم.الشوفانيوفر الشوفان المغنيسيوم، كما يحتوي على ألياف قابلة للتخمر، من بينها " "، تساعد في دعم البكتيريا النافعة في الأمعاء.وقد يؤدي تحسين البيئة المعوية إلى دعم الاستفادة من بعض ، إلا أن تأثير الشوفان المباشر في امتصاص المغنيسيوم يظل محدوداً وغير محسوم.التوتيحتوي التوت على الأنثوسيانينات ومركبات نباتية أخرى قد تؤثر في ناقلات المغنيسيوم داخل الأمعاء.غير أن معظم الأدلة المتعلقة بهذه الآلية جاءت من دراسات مخبرية على الخلايا، وليست من تجارب سريرية واسعة على البشر، ولذلك لا يمكن اعتبار تأثير التوت في امتصاص المغنيسيوم مثبتاً بصورة قاطعة.الحليبيوفر الحليب كمية من المغنيسيوم، إلى جانب سكر اللاكتوز وبروتين الكازين، وهما مكونان قد يساعدان الأمعاء على امتصاص المعدن.ومع ذلك، لا تعني هذه الآلية أن شرب الحليب يمثل وسيلة مضمونة لزيادة امتصاص المغنيسيوم، خصوصاً أن الاستجابة قد تختلف من شخص إلى آخر.الموزيحتوي الموز على المغنيسيوم وبعض الألياف القابلة للتخمر. ويتميز الموز الأقل نضجاً بكمية أكبر من النشا المقاوم، الذي قد يساعد بصورة محدودة على تحسين امتصاص بعض المعادن.وفي المقابل، يحتوي الموز أيضاً على الفيتات التي قد تقلل امتصاص المعادن بدرجة محدودة، كما تنخفض كمية النشا المقاوم مع نضج الثمرة.الزبادييجمع الزبادي بين مكونات الحليب والبكتيريا الحية في بعض أنواعه، وقد تساعد هذه البكتيريا في دعم صحة الأمعاء والاستفادة من العناصر الغذائية.لكن الأدلة الحالية لا تكفي للقول إن الزبادي يزيد امتصاص المغنيسيوم بشكل مؤكد لدى جميع الأشخاص، ويظل إدراجه مفيداً باعتباره جزءاً من نظام غذائي متنوع.الحمصيعد الحمص مصدراً للمغنيسيوم والبروتين والألياف، لكنه يحتوي أيضاً على الفيتات ومركبات يمكن أن تقلل توافر بعض المعادن.وتساعد طرق التحضير، مثل النقع والطهي والإنبات، على خفض مستويات بعض هذه المركبات، مما قد يحسن توافر المعادن ويجعلها أسهل على الجسم في الاستفادة منها.