لماذا يلازمك التعب؟ اسباب محتملة للارهاق

قد يحصل الإنسان على ساعات نوم كافية، لكنه يستيقظ متعبا أو يواصل الشعور بانخفاض الطاقة طوال اليوم. وبينما يكون الإرهاق مؤقتا في كثير من الحالات، فإن استمراره من دون سبب واضح قد يرتبط بعوامل صحية أو بعادات يومية تحتاج إلى المراجعة.
ولا تعني ساعات النوم الطويلة بالضرورة الحصول على نوم جيد، إذ يمكن لاضطرابات التنفس أو الاستيقاظ المتكرر أن تقطع مراحل النوم وتحرم الجسم من الراحة اللازمة.
وفيما يلي اسباب محتملة للشعور المستمر بالتعب:
مشكلات الصحة النفسية
يمكن أن يرتبط الإرهاق بالاكتئاب والقلق والضغوط النفسية، خصوصا إذا ترافق مع اضطراب النوم أو صعوبة التركيز أو فقدان الاهتمام بالأنشطة المعتادة.
انقطاع النفس أثناء النوم
يؤدي توقف التنفس وتكراره أثناء النوم إلى تقطع مراحله، ما قد يسبب التعب والنعاس نهارا. وتشمل العلامات الشائعة الشخير المرتفع واللهاث أو الاختناق والاستيقاظ المتكرر ليلا.
نقص الحديد
قد يتسبب نقص الحديد، ولا سيما عندما يؤدي إلى فقر الدم
، في التعب وضيق التنفس وخفقان القلب وشحوب البشرة.
نقص بعض الفيتامينات
يمكن أن يؤدي نقص فيتامين B12 أو حمض الفوليك إلى فقر الدم والتعب. وقد يتزامن انخفاض فيتامين D مع الإرهاق لدى بعض الأشخاص، لكن إثبات أن النقص هو السبب يتطلب تقييما وفحوصا طبية.
النظام الغذائي
غير المتوازن
قد يؤدي عدم حصول الجسم على احتياجاته من الطاقة والبروتين والفيتامينات والمعادن إلى انخفاض النشاط، خصوصا مع تخطي الوجبات أو اتباع أنظمة غذائية شديدة التقييد.
قلة السوائل
يعد الشعور بالتعب والصداع والدوار وجفاف الفم من الأعراض المحتملة للجفاف.
قصور الغدة الدرقية
قد يكون التعب أحد أعراض قصور الغدة الدرقية، إلى جانب الشعور بالبرد وزيادة الوزن وبطء الحركة أو التفكير. ويُقيّم الطبيب الحالة من خلال الأعراض وتحاليل وظائف الغدة.
السكري
يمكن أن يصاحب ارتفاع سكر الدم شعور بالتعب، خاصة إذا ترافق مع العطش الشديد أو فقدان الوزن غير المبرر.