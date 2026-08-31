لماذا يلازمك التعب؟ اسباب محتملة للارهاق

قد يحصل الإنسان على ساعات نوم كافية، لكنه يستيقظ متعبا أو يواصل الشعور بانخفاض الطاقة طوال اليوم. وبينما يكون الإرهاق مؤقتا في كثير من الحالات، فإن استمراره من دون سبب واضح قد يرتبط بعوامل صحية أو بعادات يومية تحتاج إلى المراجعة.





ولا تعني ساعات النوم الطويلة بالضرورة الحصول على نوم جيد، إذ يمكن لاضطرابات التنفس أو الاستيقاظ المتكرر أن تقطع مراحل النوم وتحرم الجسم من الراحة اللازمة.

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وفيما يلي اسباب محتملة للشعور المستمر بالتعب:



مشكلات الصحة النفسية



يمكن أن يرتبط الإرهاق بالاكتئاب والقلق والضغوط النفسية، خصوصا إذا ترافق مع اضطراب النوم أو صعوبة التركيز أو فقدان الاهتمام بالأنشطة المعتادة.



انقطاع النفس أثناء النوم



يؤدي توقف التنفس وتكراره أثناء النوم إلى تقطع مراحله، ما قد يسبب التعب والنعاس نهارا. وتشمل العلامات الشائعة الشخير المرتفع واللهاث أو الاختناق والاستيقاظ المتكرر ليلا.



نقص الحديد



قد يتسبب نقص الحديد، ولا سيما عندما يؤدي إلى فقر ، في التعب وضيق التنفس وخفقان القلب وشحوب البشرة.