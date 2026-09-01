هل غسل الفواكه والخضروات بالماء كافٍ لإزالة الجراثيم؟

يُعدّ غسل الفواكه والخضراوات قبل تناولها من الخطوات الأساسية للحد من مخاطر الإصابة بالأمراض المنقولة عبر الغذاء، خصوصًا مع استمرار تفشي داء السيكلوسبورا المرتبط ببعض المنتجات الطازجة.



وينصح خبراء سلامة الغذاء بغسل معظم أنواع الفواكه والخضراوات تحت مياه جارية باردة، حتى تلك التي تحتوي على قشور ستتم إزالتها، مثل البرتقال والليمون، إذ يمكن أن تنتقل الجراثيم من القشرة إلى الجزء الداخلي أثناء التقطيع أو التقشير.

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تحتاج الخضراوات الجذرية، مثل الجزر، إلى تنظيف جيد لإزالة الأتربة، بينما تتطلب الخضراوات الورقية، وعلى رأسها الخس، عناية إضافية بسبب قدرتها على احتجاز الأوساخ والكائنات الدقيقة بين الأوراق.



أما المنتجات التي تحمل عبارة تفيد بأنها مغسولة مسبقًا، فلا تحتاج إلى إعادة غسلها، لأن التعامل معها مجددًا قد يعرضها للتلوث من الأسطح أو الأحواض غير النظيفة.



ويساعد غسل المنتجات على إزالة جزء من الأوساخ والمبيدات وبعض الجراثيم، لكنه لا يضمن التخلص من كل مسببات الأمراض.



فقد تتمكن بعض الكائنات الدقيقة من التغلغل داخل المنتجات، ما يجعل اتباع ممارسات أخرى لسلامة الغذاء، مثل الطهي الجيد والتبريد ومنع التلوث المتبادل، أمرًا مهمًا.

ويُنصح بغسل اليدين جيدًا، ثم شطف الفواكه والخضراوات تحت مياه جارية وفرك الأسطح الصلبة منها، ويمكن استخدام فرشاة مخصصة للخضراوات عند الحاجة.



بالنسبة إلى الخس، يُفضل التخلص من الأوراق الخارجية، ثم فصل الأوراق المتبقية وغسلها وتجفيفها جيدًا.



ولا ينصح باستخدام الصابون أو مواد التبييض أو المنظفات المخصصة للمنتجات، إذ لا توجد أدلة على أنها أكثر فاعلية من الماء، وقد تترك بقايا غير مرغوبة على الطعام. (إرم نيوز)