8 طرق بسيطة تساعدك على ترطيب جسمك بشكل أفضل.. اتبعها!

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ولزيادة شرب الماء يوميًا، يمكن اتباع النصائح التالية:يمكن أن تكون بديلًا للماء العادي والمشروبات الغازية، لكن يُفضّل تجنب الإفراط فيها لمن يعانون من الانتفاخ أو حرقة المعدة.أضف الليمون أو البرتقال أو الخيار أو النعناع أو التوت إلى الماء لجعله أكثر .يساهم الشاي والقهوة والحليب أيضًا في ترطيب الجسم، مع ضرورة عدم الإفراط في الكافيين.مثل الخس والخيار (95% ماء)، والكوسا والفلفل الأخضر والطماطم (94%)، والبطيخ (91%).يساعد الزبادي والجبن القريش والحساء واليخنات والعصائر على زيادة كمية السوائل.وزّع استهلاك الماء خلال اليوم، خاصة عند الاستيقاظ ومع الوجبات وقبل وبعد النشاط البدني.وجودها معك في العمل أو السيارة أو أثناء الرياضة يسهل شرب الماء ويذكّرك به.يمكن استخدام المنبهات أو تطبيقات متابعة الترطيب لتجنب نسيان شرب الماء لساعات طويلة.