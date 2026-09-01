8 طرق بسيطة تساعدك على ترطيب جسمك بشكل أفضل.. اتبعها!

يُعد ترطيب الجسم ضروريًا لدعم الهضم وتنظيم حرارة الجسم وتحسين المزاج، كما تشير أبحاث إلى ارتباط زيادة استهلاك السوائل بانخفاض مخاطر بعض الأمراض المزمنة مع التقدم في العمر.
ولزيادة شرب الماء يوميًا، يمكن اتباع النصائح التالية:
1. المياه الغازية:
يمكن أن تكون بديلًا للماء العادي والمشروبات الغازية، لكن يُفضّل تجنب الإفراط فيها لمن يعانون من الانتفاخ أو حرقة المعدة.
2. إضافة نكهات طبيعية:
أضف الليمون أو البرتقال أو الخيار أو النعناع أو التوت إلى الماء لجعله أكثر جاذبية
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3. مشروبات أخرى:
يساهم الشاي والقهوة والحليب أيضًا في ترطيب الجسم، مع ضرورة عدم الإفراط في الكافيين.
4. فواكه وخضراوات غنية بالماء:
مثل الخس والخيار (95% ماء)، والكوسا والفلفل الأخضر والطماطم (94%)، والبطيخ (91%).
5. أطعمة مرطبة:
يساعد الزبادي والجبن القريش والحساء واليخنات والعصائر على زيادة كمية السوائل.
6. شرب الماء على فترات:
وزّع استهلاك الماء خلال اليوم، خاصة عند الاستيقاظ ومع الوجبات وقبل وبعد النشاط البدني.
7. الاحتفاظ بزجاجة ماء:
وجودها معك في العمل أو السيارة أو أثناء الرياضة يسهل شرب الماء ويذكّرك به.
8. ضبط التذكيرات:
يمكن استخدام المنبهات أو تطبيقات متابعة الترطيب لتجنب نسيان شرب الماء لساعات طويلة.