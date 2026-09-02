طرق بسيطة للحفاظ على ترطيب الجسم طوال اليوم.. اليكم ابرزها

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يُعد الحفاظ على رطوبة الجسم أمرًا ضروريًا، فالماء الذي تحصل عليه من الأطعمة والمشروبات يدعم عملية الهضم، وتنظيم درجة حرارة الجسم، والمزاج، وغير ذلك الكثير.وتشير الأبحاث إلى أن زيادة ترطيب الجسم ترتبط بانخفاض خطر الوفاة والإصابة بالأمراض المزمنة مع التقدم في السن.ولكن على الرغم من الفوائد الموثقة لشرب الماء، فإن الالتزام بشربه على مدار اليوم قد يكون صعبًا. إليك بعض الإستراتيجيات التي قد تساعدك:1. التحول إلى المياهتجد الماء العادي مملًا وتجد صعوبة في تحقيق هدفك اليومي من الترطيب، فإن الماء الفوار يُعد بديلًا جيدًا، فهو يرطب الجسم تمامًا كالماء العادي، بالإضافة إلى أن فقاعاته قد تسهّل عليك شرب المزيد منه على مدار اليوم. كما يُعد الماء الفوار بديلًا ممتازًا للمشروبات الغازية.انتبه فقط إلى كمية المياه الغازية التي تشربها، خاصةً إذا كنت تعاني من الانتفاخ المتكرر، أو حموضة المعدة، أو الغازات. فبالنسبة لبعض الأشخاص، قد يؤدي تناول المشروبات الغازية إلى تفاقم هذه الأعراض.2. أضف نكهات طبيعية إلى الماءإذا لم تكن الفقاعات من الأشياء التي تفضلها، وما زال الماء العادي يبدو مملًا، فإن إضافة نكهة إلى الماء يمكن أن تجعله أكثر متعة، مما قد يساعدك على شرب المزيد طوال اليوم.جرّب إضافة مكونات طبيعية مثل الليمون، وشرائح البرتقال، والخيار، والنعناع، والريحان، أو التوت المجمد لإضفاء نكهة مميزة. يمكنك أيضًا تجربة مزيج من النكهات، مثل الفراولة والريحان أو الحمضيات والزنجبيل، لاكتشاف نكهات رائعة تناسب ذوقك.ولجعل الماء المنكه أكثر ملاءمة وسهولة في الحصول عليه، فكّر في تحضير إبريق مسبقًا وتخزينه في الثلاجة.3. تناول مشروبات صحية ومرطبة أخرىسواء كان الماء عاديًا أو فوارًا، فهو ليس المشروب يساهم في ترطيب الجسم، إذ يمكنك أيضًا تلبية احتياجاتك اليومية من السوائل عن طريق شرب الشاي والقهوة والحليب.وعلى وجه الخصوص، يُعد الحليب مصدرًا رائعًا للإلكتروليتات والبروتين، مما يعزز ترطيب الجسم بشكل أكبر. وجميع هذه المشروبات الثلاثة غنية بمركبات مضادة للأكسدة، التي تحمي صحة الخلايا عن طريق تحييد آثار الجذور الحرة الضارة.إذا كنت تعتمد، بشكل كبير، على الشاي والقهوة لترطيب جسمك، فاحرص على مراقبة استهلاكك الإجمالي للكافيين. ويُعد الكافيين مدرًا للبول، مما يعني أنه قد يزيد من كمية البول. وتشير الأبحاث إلى أن تناول كميات معتدلة من الشاي والقهوة يساعد على ترطيب الجسم، خاصةً لمن يتناولون الكافيين بانتظام، مع أن تناول كميات أكبر بكثير من المعتاد قد يقلل من فعالية الترطيب.4. تناول المزيد من المنتجات الغنية بالماءتتكون بعض الفواكه والخضراوات في الغالب من الماء، لذا فهي تساعد أيضًا على ترطيب الجسم، كما أنها توفر عناصر غذائية مهمة، مثل: الألياف، والفيتامينات، والمعادن.سواء أكانت ضمن الوجبات الرئيسة أو كوجبة خفيفة، جرّب إضافة المنتجات الغنية بالماء التالية إلى نظامك الغذائي:الخس: 95% ماء.الخيار: 95% ماء.الكوسا: 94% ماء.الفلفل الأخضر: 94% ماء.الطماطم: 94% ماء.البطيخ: 91% ماء.5. اختر الأطباق ذات المحتوى المائي العاليإلى جانب الفواكه والخضراوات، يمكن أن تساعدك الأطعمة الشائعة الأخرى في الحصول على المزيد من الماء والعناصر الغذائية الأساسية في نظامك الغذائي.يمكن أن تكون منتجات الألبان، مثل الزبادي العادي والجبن القريش، مرطبة للجسم، فالزبادي يحتوي على 88% ماء، والجبن القريش يحتوي على 80% ماء، على سبيل المثال. وتشمل الأطباق الأخرى التي تساعدك على تحقيق أهدافك اليومية من تناول الماء الحساء، واليخنات، والمرق، بالإضافة إلى الأطعمة المحضرة مع إضافة سوائل، بما في ذلك بودنغ الشيا أو العصائر.6. اشرب الماء على مدار اليومليس عليك شرب كميات كبيرة من الماء دفعة واحدة للحفاظ على رطوبة جسمك، ففي الواقع، غالبًا ما يكون شرب السوائل باستمرار، على مدار اليوم، أسهل وأكثر راحة من محاولة "التعويض" لاحقًا.