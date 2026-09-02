تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

طرق بسيطة للحفاظ على ترطيب الجسم طوال اليوم.. اليكم ابرزها

Lebanon 24
02-09-2026 | 02:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
طرق بسيطة للحفاظ على ترطيب الجسم طوال اليوم.. اليكم ابرزها
طرق بسيطة للحفاظ على ترطيب الجسم طوال اليوم.. اليكم ابرزها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يُعد الحفاظ على رطوبة الجسم أمرًا ضروريًا، فالماء الذي تحصل عليه من الأطعمة والمشروبات يدعم عملية الهضم، وتنظيم درجة حرارة الجسم، والمزاج، وغير ذلك الكثير.

وتشير الأبحاث إلى أن زيادة ترطيب الجسم ترتبط بانخفاض خطر الوفاة والإصابة بالأمراض المزمنة مع التقدم في السن.

ولكن على الرغم من الفوائد الموثقة لشرب الماء، فإن الالتزام بشربه على مدار اليوم قد يكون صعبًا. إليك بعض الإستراتيجيات التي قد تساعدك:
Advertisement

1. التحول إلى المياه الغازية
إذا كنت تجد الماء العادي مملًا وتجد صعوبة في تحقيق هدفك اليومي من الترطيب، فإن الماء الفوار يُعد بديلًا جيدًا، فهو يرطب الجسم تمامًا كالماء العادي، بالإضافة إلى أن فقاعاته قد تسهّل عليك شرب المزيد منه على مدار اليوم. كما يُعد الماء الفوار بديلًا ممتازًا للمشروبات الغازية.

انتبه فقط إلى كمية المياه الغازية التي تشربها، خاصةً إذا كنت تعاني من الانتفاخ المتكرر، أو حموضة المعدة، أو الغازات. فبالنسبة لبعض الأشخاص، قد يؤدي تناول المشروبات الغازية إلى تفاقم هذه الأعراض.

2. أضف نكهات طبيعية إلى الماء
إذا لم تكن الفقاعات من الأشياء التي تفضلها، وما زال الماء العادي يبدو مملًا، فإن إضافة نكهة إلى الماء يمكن أن تجعله أكثر متعة، مما قد يساعدك على شرب المزيد طوال اليوم.

جرّب إضافة مكونات طبيعية مثل الليمون، وشرائح البرتقال، والخيار، والنعناع، والريحان، أو التوت المجمد لإضفاء نكهة مميزة. يمكنك أيضًا تجربة مزيج من النكهات، مثل الفراولة والريحان أو الحمضيات والزنجبيل، لاكتشاف نكهات رائعة تناسب ذوقك.

ولجعل الماء المنكه أكثر ملاءمة وسهولة في الحصول عليه، فكّر في تحضير إبريق مسبقًا وتخزينه في الثلاجة.

3. تناول مشروبات صحية ومرطبة أخرى
سواء كان الماء عاديًا أو فوارًا، فهو ليس المشروب الوحيد الذي يساهم في ترطيب الجسم، إذ يمكنك أيضًا تلبية احتياجاتك اليومية من السوائل عن طريق شرب الشاي والقهوة والحليب.

وعلى وجه الخصوص، يُعد الحليب مصدرًا رائعًا للإلكتروليتات والبروتين، مما يعزز ترطيب الجسم بشكل أكبر. وجميع هذه المشروبات الثلاثة غنية بمركبات مضادة للأكسدة، التي تحمي صحة الخلايا عن طريق تحييد آثار الجذور الحرة الضارة.
إذا كنت تعتمد، بشكل كبير، على الشاي والقهوة لترطيب جسمك، فاحرص على مراقبة استهلاكك الإجمالي للكافيين. ويُعد الكافيين مدرًا للبول، مما يعني أنه قد يزيد من كمية البول. وتشير الأبحاث إلى أن تناول كميات معتدلة من الشاي والقهوة يساعد على ترطيب الجسم، خاصةً لمن يتناولون الكافيين بانتظام، مع العلم أن تناول كميات أكبر بكثير من المعتاد قد يقلل من فعالية الترطيب.

4. تناول المزيد من المنتجات الغنية بالماء
تتكون بعض الفواكه والخضراوات في الغالب من الماء، لذا فهي تساعد أيضًا على ترطيب الجسم، كما أنها توفر عناصر غذائية مهمة، مثل: الألياف، والفيتامينات، والمعادن.

سواء أكانت ضمن الوجبات الرئيسة أو كوجبة خفيفة، جرّب إضافة المنتجات الغنية بالماء التالية إلى نظامك الغذائي:

الخس: 95% ماء.

الخيار: 95% ماء.

الكوسا: 94% ماء.

الفلفل الأخضر: 94% ماء.

الطماطم: 94% ماء.

البطيخ: 91% ماء.

5. اختر الأطباق ذات المحتوى المائي العالي
إلى جانب الفواكه والخضراوات، يمكن أن تساعدك الأطعمة الشائعة الأخرى في الحصول على المزيد من الماء والعناصر الغذائية الأساسية في نظامك الغذائي.

يمكن أن تكون منتجات الألبان، مثل الزبادي العادي والجبن القريش، مرطبة للجسم، فالزبادي يحتوي على 88% ماء، والجبن القريش يحتوي على 80% ماء، على سبيل المثال. وتشمل الأطباق الأخرى التي تساعدك على تحقيق أهدافك اليومية من تناول الماء الحساء، واليخنات، والمرق، بالإضافة إلى الأطعمة المحضرة مع إضافة سوائل، بما في ذلك بودنغ الشيا أو العصائر.

6. اشرب الماء على مدار اليوم
ليس عليك شرب كميات كبيرة من الماء دفعة واحدة للحفاظ على رطوبة جسمك، ففي الواقع، غالبًا ما يكون شرب السوائل باستمرار، على مدار اليوم، أسهل وأكثر راحة من محاولة "التعويض" لاحقًا.
مواضيع ذات صلة
خلطات بسيطة قد تغيّر طريقة ترطيب جسمك
lebanon 24
Lebanon24
02/09/2026 14:25:25 Lebanon 24 Lebanon 24
8 طرق بسيطة تساعدك على ترطيب جسمك بشكل أفضل.. اتبعها!
lebanon 24
Lebanon24
02/09/2026 14:25:25 Lebanon 24 Lebanon 24
المياه الغازية أم العادية.. أيهما يرطّب الجسم أكثر؟
lebanon 24
Lebanon24
02/09/2026 14:25:25 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم ابرز مقررات جلسة مجلس الوزراء اليوم
lebanon 24
Lebanon24
02/09/2026 14:25:25 Lebanon 24 Lebanon 24

الوحيد الذي

الغازية

الريحان

المعادن

إذا كنت

التزام

الغاز

العلم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
06:56 | 2026-09-02
Lebanon24
04:00 | 2026-09-02
Lebanon24
00:18 | 2026-09-02
Lebanon24
23:00 | 2026-09-01
Lebanon24
15:59 | 2026-09-01
Lebanon24
13:06 | 2026-09-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24