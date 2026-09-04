أخطاء في وجبة الفطور تسرق طاقتك طوال اليوم.. ما هي؟





ويحذر خبراء التغذية من الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالسكريات البسيطة والدهون، إلى جانب بعض العادات التي يمارسها كثيرون بعد الإفطار، وفي مقدمتها النوم أو الاستلقاء مباشرة بعد تناول الطعام.

Advertisement

وتعد المعجنات والحلويات وحبوب الإفطار المحلاة والمشروبات الغنية بالسكر من الخيارات التي يُنصح بعدم الإفراط فيها صباحا.

فالسكريات البسيطة تُمتص بسرعة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر في ، يتبعه انخفاض يمكن أن يصاحبه شعور بالتعب أو الجوع بعد فترة قصيرة. قد تكون وجبة الإفطار أول مصدر للطاقة في بداية اليوم، لكن اختيار مكوناتها بطريقة خاطئة قد يؤدي إلى نتيجة عكسية، تبدأ بالشعور بالنعاس والخمول وقد تمتد إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي.ويحذر خبراء التغذية من الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالسكريات البسيطة والدهون، إلى جانب بعض العادات التي يمارسها كثيرون بعد الإفطار، وفي مقدمتها النوم أو الاستلقاء مباشرة بعد تناول الطعام.وتعد المعجنات والحلويات وحبوب الإفطار المحلاة والمشروبات الغنية بالسكر من الخيارات التي يُنصح بعدم الإفراط فيها صباحا.فالسكريات البسيطة تُمتص بسرعة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر في ، يتبعه انخفاض يمكن أن يصاحبه شعور بالتعب أو الجوع بعد فترة قصيرة.

ويفضل بدلا من ذلك اختيار وجبة تجمع بين البروتين والألياف والكربوهيدرات المعقدة، بما يساعد على الشعور بالشبع والحفاظ على مستوى أكثر استقرارا للطاقة.



ولا تقل الأطعمة المقلية والوجبات الغنية بالدهون أهمية في قائمة الخيارات التي ينبغي الحد منها عند الإفطار، إذ تستغرق الدهون وقتا أطول للهضم وقد تزيد الشعور بالامتلاء والثقل، خصوصا عند تناول كميات كبيرة منها.



ومن الخيارات الأفضل الاعتماد على مصادر البروتين مثل البيض أو اللبن والزبادي، إلى جانب الحبوب الكاملة والخضراوات والفواكه والمكسرات غير المملحة بكميات معتدلة.



ومن العادات التي ينصح بتجنبها الاستلقاء أو النوم مباشرة بعد تناول وجبة كبيرة، خصوصا لدى الأشخاص الذين يعانون حرقة المعدة أو الارتجاع المعدي المريئي.



وقد يؤدي الاستلقاء بعد الطعام إلى تسهيل ارتداد محتويات المعدة نحو المريء، لذلك يفضل منح الجسم وقتا للهضم وتجنب النوم مباشرة بعد الوجبة.



ورغم شيوع التحذير من أن القهوة والشاي يسببان الجفاف بسبب تأثير الكافيين المدر للبول، فإن تناول المشروبات المحتوية على الكافيين باعتدال لا يعني بالضرورة فقدان السوائل أو الإصابة بالجفاف لدى معظم الأشخاص.

لكن الإفراط في الكافيين قد يسبب لدى البعض القلق والخفقان واضطرابات النوم أو مشكلات في المعدة، ولذلك يبقى الاعتدال الخيار الأفضل، بحسب جمعية القلب الأميركية. (إرم نيوز)