تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

إنجاز طبي غير مسبوق.. رجل يعيش 9 أشهر بكلية خنزير

Lebanon 24
04-09-2026 | 23:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
إنجاز طبي غير مسبوق.. رجل يعيش 9 أشهر بكلية خنزير
إنجاز طبي غير مسبوق.. رجل يعيش 9 أشهر بكلية خنزير photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

خضع الأميركي تيم أندروز لعملية زراعة كلية خنزير معدلة وراثياً في مستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن، وتمكن من التعايش معها لمدة 271 يوماً، أي نحو 9 أشهر، من دون غسيل الكلى، قبل أن يحصل لاحقاً على كلية بشرية ناجحة.

وبحسب موقع "EL PAÍS"، يشكل ذلك رقماً قياسياً في زراعة الأعضاء من الحيوانات إلى البشر.

وكان أندروز، البالغ 66 عاماً عند خضوعه للعملية العام الماضي، يعاني من فشل كلوي واضطر لغسيل الكلى لمدة عامين. وبعد الزرع، بدأت الكلية بالعمل فوراً، وأنتجت خلال أسبوعها الأول نحو 4 إلى 5 لترات من البول يومياً، ما سمح له بالتوقف عن غسيل الكلى واستعادة قدر من الاستقلالية.

Advertisement

وأُخذت الكلية من خنزير عدّلته شركة "eGenesis" الأميركية وراثياً عبر إدخال 69 تعديلاً على الحمض النووي، بهدف تقليل خطر رفض جسم الإنسان للعضو، وتنظيم الالتهاب والتخثر والاستجابة المناعية، إضافة إلى تعطيل فيروسات قهقرية لدى الخنازير للحد من خطر انتقال العدوى.

ورغم نجاح العملية في البداية، ظهرت بعد أسبوعين علامات رفض مناعي، تمكن الأطباء من السيطرة عليها بالأدوية المثبطة للمناعة.

 

وخلال الأشهر التالية، واجه أندروز عدوى في ساقه وأزمة قلبية استدعت تركيب دعامة إضافية، فيما واصلت الكلية عملها. وبعد نحو ستة أشهر، خُفّضت جرعات مثبطات المناعة بسبب عدوى بكتيرية، ما أدى إلى التهاب أوعية الكلية وتراكم جلطات داخلها وتراجع قدرتها على تصفية الدم.

وبعد 271 يوماً، أُزيلت كلية الخنزير، وبعد أكثر بقليل من شهرين حصل أندروز على كلية بشرية من متبرع مناسب لحالته.

مواضيع ذات صلة
إنجاز غير مسبوق.. "الريجي" تحصد التصنيف الذهبي من "فيليب موريس"
lebanon 24
Lebanon24
05/09/2026 17:28:03 Lebanon 24 Lebanon 24
في أميركا... رجلٌ يعيش فوق لوحة إعلانات؟
lebanon 24
Lebanon24
05/09/2026 17:28:03 Lebanon 24 Lebanon 24
إنجاز طبيّ... إليكم ما شهده مستشفى لبنانيّ
lebanon 24
Lebanon24
05/09/2026 17:28:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تحول غير مسبوق في لبنان؟ تقرير عن إيران وإسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
05/09/2026 17:28:03 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

متفرقات

مستشفى ماساتشوستس العام

مستشفى ماساتشوستس

الحمض النووي

ماساتشوستس

الاستقلال

النووي

بوسطن

فيروس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-09-05
Lebanon24
06:30 | 2026-09-05
Lebanon24
04:00 | 2026-09-05
Lebanon24
02:00 | 2026-09-05
Lebanon24
00:21 | 2026-09-05
Lebanon24
16:09 | 2026-09-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24