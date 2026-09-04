إنجاز طبي غير مسبوق.. رجل يعيش 9 أشهر بكلية خنزير

خضع الأميركي تيم أندروز لعملية زراعة كلية خنزير معدلة وراثياً في في ، وتمكن من التعايش معها لمدة 271 يوماً، أي نحو 9 أشهر، من دون غسيل الكلى، قبل أن يحصل لاحقاً على كلية بشرية ناجحة.

وبحسب موقع "EL PAÍS"، يشكل ذلك رقماً قياسياً في زراعة الأعضاء من الحيوانات إلى البشر.

وكان أندروز، البالغ 66 عاماً عند خضوعه للعملية العام الماضي، يعاني من فشل كلوي واضطر لغسيل الكلى لمدة عامين. وبعد الزرع، بدأت الكلية بالعمل فوراً، وأنتجت خلال أسبوعها الأول نحو 4 إلى 5 لترات من البول يومياً، ما سمح له بالتوقف عن غسيل الكلى واستعادة قدر من الاستقلالية.

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وأُخذت الكلية من خنزير عدّلته شركة "eGenesis" الأميركية وراثياً عبر إدخال 69 تعديلاً على ، بهدف تقليل خطر رفض جسم الإنسان للعضو، وتنظيم الالتهاب والتخثر والاستجابة المناعية، إضافة إلى تعطيل فيروسات قهقرية لدى الخنازير للحد من خطر انتقال العدوى.

ورغم نجاح العملية في البداية، ظهرت بعد أسبوعين علامات رفض مناعي، تمكن الأطباء من السيطرة عليها بالأدوية المثبطة للمناعة.

وخلال الأشهر التالية، واجه أندروز عدوى في ساقه وأزمة قلبية استدعت تركيب دعامة إضافية، فيما واصلت الكلية عملها. وبعد نحو ستة أشهر، خُفّضت جرعات مثبطات المناعة بسبب عدوى بكتيرية، ما أدى إلى التهاب أوعية الكلية وتراكم جلطات داخلها وتراجع قدرتها على تصفية .

وبعد 271 يوماً، أُزيلت كلية الخنزير، وبعد أكثر بقليل من شهرين حصل أندروز على كلية بشرية من متبرع مناسب لحالته.